OnePlus 13 review: de nieuwe standaard voor Android

13 lijkt geen ongeluksgetal

Verder is er vooral veel om van te houden als het om de OnePlus 13 gaat. 13 mag in het westen dan een ongeluksgetal zijn, OnePlus lijkt een toestel te hebben gemaakt dat het geluk kan gaan brengen. Hij is snel, hij maakt prachtige, scherpe en natuurgetrouwe foto’s zonder allerlei poespas en de batterij gaat niet alleen lang mee: hij is ook heel snel weer vol. Verder draait het toestel op OxygenOS gebaseerd op Android 15 en dat is een heldere Android-schil. Je went er ook als je van een ander merk komt heel snel aan. De smartphone heeft veel mogelijkheden om dingen naar je hand te zetten en dat maakt het een prettige telefoon waar je nog wel eens wat op kunt wisselen, als je te lang naar dezelfde icoontjes hebt gekeken bijvoorbeeld.

Een minpunt wat ik tot slot wil benoemen is dat deze smartphone niet altijd even rechtlijnig is in zijn fotografie. Ik doel daarmee op de kleurverschillen die kunnen ontstaan wanneer je wisselt. Je ziet het ook duidelijk bij zoomen. Het zou fijn zijn als dat wat meer gelijkmatig is, zodat elke foto die je zoomt er hetzelfde uitziet, maar dan wat dichterbij.

Conclusie

OnePlus lijkt verder een schot in de roos te zijn voor mensen die van Android houden. Is het toestel ontstellend spannend? Niet specifiek: het heeft geen vreemde gimmicks of andere opvallende zaken. Wel is het gewoon goed en zet het een standaard in dingen die bij andere toestellen nog wel eens gemist worden, zoals een grote batterij, snelladen en goed kunnen zoomen en fotograferen. OnePlus is een solide keuze en dat maakt het een zeer welkom vlaggenschip waar we voorlopig prima op varen.