7 redenen om voor de OnePlus 12 te kiezen

In onze review kon je al lezen wat we van de OnePlus 12 vinden: het is een zeer goed toestel dat klaar is voor de toekomst. Maar wil je graag nog even horen wat nu echt de zeven hoofdredenen zijn om voor dit toestel te kiezen, dan hoef je niet verder te zoeken. Hier komen ze.



Heerlijk, helder OnePlus 12

OnePlus 12 heeft het helderste scherm dat je op dit moment op een smartphone kunt vinden. Dat betekent zeker niet dat je een hele bak licht in je gezicht hoeft te hebben als je voor het slapengaan nog even je Instagram-feed bekijkt, maar het betekent wel dat als je op het strand ligt in Mallorca, of als je in de tuin wil werken op je telefoon terwijl het hartje zomer is, je je scherm gewoon kunt zien. Hoe lager de helderheid, des te moeilijker is het om je telefoon te kunnen bekijken. Zo’n hoge helderheid is dus een groot voordeel, naast dat het vaak kleuren nog meer laat sprankelen. 4.500 nits tot je beschikking: wanneer jij het wil.

Aanraken in de regen

We hebben in Nederland flink wat regen gezien de laatste tijd, en als er dan iets vervelend is, dan is het wel dat je telefoonscherm er een soort eigen leven van krijgt. Probeer je jezelf ergens heen te sturen via Google Maps, wil je even kijken hoe je moet lopen, valt er net een regendruppel op je telefoon waardoor je ineens je locatie niet meer kunt vinden. Of je wil iemand een berichtje sturen en je telefoon maakt er door de druppels allemaal vreemde woorden van. Het is irritant en er leek geen oplossing voor te zijn, maar OnePlus komt nu met Aqua Touch. Hierdoor kun je bij zweterige of natte handen, of nat weer, toch je smartphone blijven bedienen zoals je dat ook droog gewend bent.