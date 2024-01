​OnePlus 12 review: een prachttoestel, gebouwd voor de toekomst

OnePlus maakt al jaren geweldige smartphones: het heeft biedt een fijne Android-schil, fotografie zit vaak goed en de telefoons zijn ook nog mooi om te zien. Dat het merk de afgelopen jaren wat minder spannend is geworden omdat het wat minder hoog inzet op zijn community is jammer, maar die geweldige smartphones maakt het nog steeds, zo blijkt na een paar weken met OnePlus 12.

OnePlus 12

Er zijn twee dingen die meteen opvallen aan OnePlus 12: zijn gemarmerde look, die we niet vaak hebben gezien bij een smartphone. Alle reden om een doorschijnend hoesje te kiezen, want dit bijzondere uiterlijk wil je blijven zien. Het is eigenlijk bijna zonde om er een hoesje omheen te doen, ware het niet nog meer zonde wanneer je niet-hoesdragende smartphone een keer uit je handen valt. In ieder geval is dat gemarmerde groen erg mooi, juist omdat het wat matter is gelaten.

Daarnaast valt nog iets op, maar daarvoor moet je het toestel eerst aandoen: het 6,82 inch scherm, dat ververst op 120 Hertz en een resolutie heeft van 3168 x 1440 pixels. OnePlus voert de boventoon sinds het vorig jaar met zijn vouwbare OnePlus Open kwam met een hoge helderheid en dat laat het niet los: OnePlus 12 heeft een scherm van tot 4500 nits. Dat is enorm fel en heel gewenst: zo kun je het toestel ook goed gebruiken onder zonnige omstandigheden, al hebben we dat niet kunnen testen, omdat we besloten om deze telefoon die volgens OnePlus ‘inspired by nature’ is ook maar de echte natuur in mee te nemen: de ruige kou van Noorwegen.