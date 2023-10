OnePlus lanceert eerste foldable: OnePlus Open

Het Chinese telefoonmerk OnePlus heeft in Mumbai zijn OnePlus Open geïntroduceerd. Het apparaat is een vouwbare telefoon in boekvorm, en het is de bedoeling dat hij het opneemt tegen Pixel Fold en Samsung Galaxy Fold 5. Er zit echter wel een aanzienlijk fikse prijskaart aan.





Oppo Find N3 OnePlus Open is een toestel met goede specificaties: indrukwekkend zijn de oplaadcapaciteiten en de flinke schermen. Zo kan hij in 42 minuten helemaal volledig opladen: de batterij is 4.805 mAh en hij laadt op met een 67 Watt-oplader. Die snellaadtechnologie hebben we waarschijnlijk te danken aan Oppo, het bedrijf waarmee OnePlus momenteel praktisch samengaat. Sterker nog, het toestel is ook niet helemaal origineel. Oppo heeft hetzelfde toestel ook gemaakt, namelijk Oppo Find N3. Er zijn nagenoeg geen verschillen tussen de twee, alleen heeft OnePlus zijn bekende slider toegevoegd. Met die slider kun je je telefoon makkelijk en snel op stil, tril of geluid aan zetten. Oppo Find N3 verschijnt waarschijnlijk alleen in China, terwijl OnePlus zijn Open in de rest van de wereld lanceert.

Lichtgewicht De voorzijde biedt een 6,31 inch oled-scherm dat kan verversen op 120 Hz en een resolutie heeft van 2484 x 1116 pixels. Vouw je hem open, dan is het apparaat 7,82 inch en heeft een resolutie van 2.440 x 2.268 pixels. Het toestel is dicht 11,7 mm dik en opengeklapt slechts 5,8 mm. Hij weegt 239 gram. Binnenin zit een Snapdragon 8 Gen 2-chip met een werkgeheugen van 16 GB. Het opslaggeheugen is 512 GB. Foto’s maken doe je met de 32 megapixel selfie-camera en de drie camera’s op het ronde camera-eiland aan de achterkant. De hoofdcamera is een 48 megapixel-sensor met optische beeldstabilisatie, dan volgt een telefotolens van 64 megapixel en een groothoeksensor van 48 megapixel. Op zich klinkt het goed, maar we moeten in de praktijk zien wat OnePlus verder qua software biedt bij het maken van foto’s. Het merk staat bekend om zijn kleurrijke fotografie, maar weet niet altijd evenveel scherpte te bereiken.

OnePlus Open Wel is er dus dat prijskaartje, dat echt erg hoog is. Niet alleen voor een telefoon, niet alleen voor een foldable, maar ook voor een telefoon met deze specificaties. OnePlus vraagt er 1.799 euro voor. Daarvoor krijg je een toestel waarmee je vijf jaar vooruitkan, want dat is hoe lang er beveiligingsupdates worden gegeven (er zitten ook vier besturingssysteem-updates bij).