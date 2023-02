​Drie irritante dingen waar je tegenaan loopt op een OnePlus

Zoeken in apps

We kijken dan puur naar softwarematige zaken, want in principe komt OnePlus met zijn telefoons en snelladen vaak goed uit de bus (behalve waar het gaat om de hitte die de telefoon opbouwt). Het is nog steeds een enorm geliefd Android-merk, ondanks dat veel fans bang zijn dat het iets te veel Oppo wordt (zijn zus). Er is ook al gezegd dat de twee besturingssystemen van de merken steeds meer gaan integreren. Misschien is dat een goed moment om een paar van de onderstaande frustraties op te lossen.

Een van de meest irritante zaken is dat het zoeken binnen de applade is veranderd. Op twee manieren is het anders dan vroeger en in dit geval is verandering geen verbetering. Wanneer je door in de zoekbalk te typen zoekt naar een app, dan vindt hij hem gelukkig al na een paar letters. Vervolgens open je de app, doe je je ding en klaar. So far so good. Maar, wil je daarna echter weer een andere app opzoeken, dan staat je laatst ingevoerde informatie daar nog. Vroeger was dit niet het geval en voor een reden: je hebt je keuze dan allang gemaakt, je hoeft die app niet nog een keer te zoeken. Daarnaast is het niet meer zo dat je standaard in de Play Store een app kunt zoeken als de telefoon hem niet geïnstalleerd en wel kan vinden. Eerder vroeg hij dan of je naar de Play Store wilde voor de app, maar dat is verleden tijd. Nu moet je zelf de Play Store erbij pakken en op zoek. Het zijn kleine dingen, maar wel verslechteringen die er elke update weer niet uit worden gehaald. Waarom?