​OnePlus 8 Pro: een logische keuze voor een stevige prijs

Pak je OnePlus 8 Pro uit, dan merk je al meteen een groot verschil met zijn voorganger, 7T. Het toestel is langwerpiger. Hij heeft wat meer scherm aan de bovenkant gekregen (het AMOLED-scherm is 6,78 inch in totaal). De selfiecamera zit als perferatorgat in de rechterbovenhoek, zodat er verder een notchloze ervaring is en er dus meer ruimte is voor nog meer scherm. Het toestel ligt makkelijk in de hand en de blauwe kleur aan de achterzijde straalt je tegemoet. Het voelt als een modern toestel, zelfs als je er een OnePlus-bumper omheen vouwt.

Geweldige macrofotografie, professioneel ogende slow-motion video’s en daarnaast nog alle handige functies uitvoeren die je verder nodig hebt. OnePlus 8 Pro is een telefoon die je in alle gemakken voorziet. Verwacht van deze telefoon geen spannende gimmicks, maar geniet vooral van de vooruitgang die het toestel laat zien ten opzichte van de OnePlus 7T. Al hangt daar wel een gepeperd prijskaartje aan.

Android 10

Dat gevoel verdwijnt ook niet als je het aanzet. Android 10 is snel geladen, mede dankzij de vrij cleane OnePlus Oxygen-laag die er op het besturingssysteem is aangebracht. Wat vervolgens in het surfen op de telefoon bijdraagt aan een extra nieuwe ervaring is het feit dat het toestel een verversingssnelheid van 120Hz heeft. De snelle ervaring van OnePlus 8 Pro wordt ondersteund door de Qualcomm Snapdragon 865-processor die perfect samenwerkt met het werkgeheugen van 12GB.

Wat veel mensen prettig vinden aan OnePlus-telefoons is dat deze vrij goed aanpasbaar zijn. Zo kun je die 120Hz ook aanpassen naar 60Hz, is het mogelijk om de kleuren van knoppen en iconen naar smaak te veranderen en zijn er ook veel opties qua lettertypes en lettergroottes. Dat is enorm positief, want als we eerlijk zijn: zoveel verschillen smartphones de laatste jaren niet meer in uiterlijk. Niet als we kijken naar de hardware (op enkele vouwtelefoons na). Het is dus een grote plus dat dit telefoonmerk juist die modificaties in de software toegankelijk maakt.

Het blijft goed om te zien hoe het Chinese telefoonmerk blijft innoveren in de kunnen van de camera’s. Aan de achterzijde vind je een hoofdlens van 48MP met daarnaast een 3X telephoto-lens van 8MP, ultrawide van 48MP en nog een kleurenfilter van 5MP. Met deze uitrusting kun je je perfect vermaken. Of dat nu is met het maken van groothoekfoto’s op de Dam, zoals je hieronder ziet, of macrofoto’s van insecten in je tuin. OnePlus 8 Pro draait er zijn hand niet voor om.

Ook de selfiecamera is dik in orde. Deze kan mooie diepte-effecten in zelfs je selfies creëren door de potretmodus in te schakelen, maar ook zonder die modus stelt de camera niet teleur. Waar bijvoorbeeld Huawei-toestellen je vaak heel dichtbij halen in selfiemodus, houdt de OnePlus wat meer afstand waardoor je een iets natuurlijke selfie krijgt.