​OnePlus 8-smartphone onthuld met 120 Hz display

Het Chinese telefoonmerk OnePlus heeft zojuist de OnePlus 8 onthuld. De smartphone komt niet alleen: er is ook een OnePlus 8 Pro en beide telefoons draaien op Android 10 met de OnePlus-schil OxygenOS. Bijzonder aan de Pro-variant is dat deze is uitgerust met een 120 Hz display, wat ervoor zorgt dat het scherm veel sneller ververst en daardoor vloeiender is in het gebruik van apps, internetten of gaming. Ook heeft OnePlus voor het eerst een draadloze oplader gepresenteerd, waarin de smartphone rechtop kan staan om te laden. De 4510 mAh-batterij van de Pro is in 30 minuten vol. Daarnaast is het voor het eerst dat OnePlus een volledige generatie telefoons introduceert die 5G-ondersteuning biedt.



OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro heeft een Snapdragon 865-processor met 12 GB werkgeheugen. Hij kan daardoor goed multitasken en bijvoorbeeld gaming ondersteunen. Daarnaast heeft het toestel een display van 6,7 inch dat heldere kleuren toont en een A+-rating kreeg van DisplayMate, dat displays onder de loep neemt. Met de speakers is ook weinig mis: deze zijn Dolby Atmos en stereo. Er zitten bovendien nieuwe vibraties in de telefoon die iets harder zijn voor een betere feedback in games.

Dan nog even naar de achterkant, want waar OnePlus 7 nog meerdere camera’s in een rondje op de achterkant had, is OnePlus toch teruggegaan naar de rechthoekige opstelling. Deze vind je in het midden aan de achterzijde van het toestel en bevat een 48MP-ultrabrede lens met extra lichtinval voor nog mooiere, kleurrijkere foto’s. Daarnaast vind je een telephoto lens met 3X hybride en 30X digitale zoom en een camera die kleuren kan filteren. Zo kun je nog voor je een foto maakt een filter aanzetten.

Interessant detail: de OnePlus 8 Pro heeft een waterdichtheidskeurmerk, een zogeheten IP-rating. Een opvallende keuze, want vorig jaar bliezen ze nog hoog van de toren met hun telefoon zonder IP-rating. Ze wilde haar community het geld besparen, maar geeft diezelfde community nu de keuze om toch voor een toestel met deze extra zekerheid te gaan.