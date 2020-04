​Hands-on met de OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zijn inmiddels officieel aangekondigd en nu kunnen we eindelijk onthullen dat we het toestel al een tijdje in huis hebben. En dat niet alleen: in onze handen! Er volgt nog een uitgebreidere recensie van OnePlus 8 Pro, maar hier vast onze eerste indrukken.

OnePlus 8 Pro

Na net een tijd een OnePlus 7T te hebben gebruikt, is de overgang naar 8 Pro niet heel groot. Het toestel voelt wel aanzienlijk langer met zijn 6,7 inch (versus 6,6 inch van de 7T). Een grote plus, want hierdoor kun je er net even lekkerder op lezen. Een ander groot verschil is de plaatsing van de selfiecamera. Dat is nu een ‘gaatje’ linksbovenin in plaats van via een notch in het midden bovenaan. Er is nu geen notch meer, dus het scherm loopt door. Toch zijn de icoontjes die normaal in het ‘zwart’ vallen, wel gewoon bovenaan te zien.

Het is erg makkelijk om OnePlus 8 Pro in gebruik te nemen, want je kunt in één keer al je apps en contactpersonen en dergelijke overnemen op de nieuwe telefoon. Hierdoor kun je in een paar minuten door op je nieuwe toestel, terwijl je alle apps hebt die je nodig hebt. Je moet er wel even opnieuw op inloggen, want in tegenstelling tot Huawei’s overzetdienst worden inloggevens niet meegenomen.