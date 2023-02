Wat is een mechanisch toetsenbord en waarom zou je ervoor kiezen?

OnePlus komt met een mechanisch toetsenbord. Een aparte keuze voor een techbedrijf, of valt dat eigenlijk wel mee? Om dat te begrijpen is het goed om te weten wat een mechanisch toetsenbord precies inhoudt en voor welke pc-gebruikers dit de beste optie is.

Mechanische toetsenborden Mechanische toetsenborden zijn niet hetzelfde als gewone toetsenborden. Dat heeft alles te maken met de techniek die wordt gebruikt onder de toetsen. Mechanische toetsenborden leggen je toetsaanslagen vast via een mechanische schakelaar die elke toets individueel heeft. Zo’n schakelaar heeft een veer en een steel die samen op een soort plateau zijn bevestigd. De steel is het meest interessant, want die zijn verschillend per type mechanisch toetsenbord. De verschillende types switches zijn: Cherry MX Red - ook wel lineaire switch (snel en niet hoorbaar), vooral voor gamers Cherry MX Blue - ook wel clicky switch (hoorbaar en minder nodig om diep in te drukken), ideaal voor mensen die veel typen Cherry MX Brown - ook wel combinatieswitch (een combinatie van de bovenstaande twee), ideaal voor gamers en mensen die veel tikken, maar niet speciaal voor die groepen

Duurzamer Waarom je zou kiezen voor een mechanisch toetsenbord? Hoewel ze duurder in aanschafprijs zijn, voelt het tikje dat in de toets zit terwijl je tikt heel erg prettig. Je toets gaat niet tegen een rubberen membraan. Niet alleen omdat dat niet bestaat, maar ook omdat je deze toetsen niet zo ver hoeft in te drukken waardoor ze wat gevoeliger zijn. Dat is ook waarom gamers ze zo aantrekkelijk vinden. Wanneer elke milliseconde telt wil je een toetsenbord dat je snel snapt en snel doorgeeft wat je aanslaat. Waarom we aangeven dat mechanische toetsenborden duur zijn in aanschafprijs, dat is omdat ze qua levensduur hun waarde vaak terugverdienen. Mechanische toetsenborden gaan langer mee dan gewone toetsenborden. Plus, als een bepaalde toets niet meer goed werkt, dan kun je die zelf makkelijk vervangen, in tegenstelling tot een gewoon toetsenbord dat je meteen kunt weggooien. Daarnaast zijn dit soort toetsenborden ook beter naar smaak in te richten. Dat geldt voor zowel het fysieke als de software. Je kunt andere kleuren toetsen kiezen, of instellen dat de ‘page down’-knop een andere bestemming krijgt wanneer je hem gebruikt.

Lekker tikken Het tikje is wat een mechanisch toetsenbord prettig maakt om te gebruiken, maar steeds vaker speelt ook die duurzaamheid een rol. Gamers hebben bovendien liever dit type toetsenbord door zijn snelheid. Ze bieden dus zeker meerwaarde, waardoor ze ook wat duurder zijn om te kopen. Echter zal je merken: als je het eenmaal gewend bent, dan wil je niets anders meer. Dus ja, is OnePlus Keyboard 81 Pro een must-have? Het OnePlus’ige eraan is dat de toetsen in de bekende grijs-rode kleurstelling van het merk is. Op zich heeft OnePlus veel meer goodies in de webwinkel staan voor de fans van het merk: OnePlus-tassen bijvoorbeeld. Is een speciaal OnePlus-toetsenbord echt nodig? Nee, maar voor mensen die het merk of het design geweldig vinden is het natuurlijk juist wel die must-have. Hij ligt in april in de winkel (al is de prijs nog onbekend).