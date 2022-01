OnePlus hakt aankondiging OnePlus 10 Pro in stukken

Het zijn nog altijd rare tijden. Lockdowns, afstand houden, reisbeperkingen, 3G, 2G, 2G+, te veel om op te noemen en nog wijs uit te komen eigenlijk. De afgelopen dagen werd een uitgeklede versie van de CES gehouden, waar veel aankondigingen virtueel plaatsvonden. OnePlus heeft, om het allemaal nog wat (on)overzichtelijker te maken, de presentatie van haar nieuwste vlaggenschip smartphone, de OnePlus 10 Pro, in stukjes gehakt.

Hasselblad camera’s voor OnePlus 10 Pro

Na het design en de specificaties was het vandaag de beurt aan de camera’s. Wie toch liever alles in één presentatie wil zien en horen, zal nog even geduld moeten hebben. Die ‘onthulling’ staat namelijk gepland voor dinsdag 11 januari, in China.

Enfin, inmiddels is dus bekend geworden dat OnePlus voor de tweede keer een samenwerking met het high-end cameramerk Hasselblad aangegaan is. Dit keer, in tegenstelling tot de OnePlus 9, betreft het een samenwerking op zowel soft- als hardware gebied.