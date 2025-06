Je krijgt binnenkort ook advertenties in WhatsApp te zien

WhatsApp is al jaren een van de weinige grote apps zonder advertenties in je chats. Maar daar komt binnenkort verandering in. In een officiële blogpost heeft WhatsApp aangekondigd dat gebruikers binnenkort advertenties te zien krijgen in de app. Geen pop-ups tussen je gesprekken, maar wél suggesties voor bedrijven en kanalen op specifieke plekken in het platform.

Waar komen de advertenties te staan?

WhatsApp maakt duidelijk dat de advertenties niet zullen verschijnen in je persoonlijke gesprekken of groepschats. In plaats daarvan worden ze getoond in de “Updates”-tab — dat is dezelfde plek waar je Status-updates en je gevolgde Kanalen vindt.

Concreet betekent dit dat je daar voortaan aanbevelingen te zien krijgt voor nieuwe bedrijven, merken en creators die je mogelijk interessant vindt. WhatsApp vergelijkt het met hoe je op Instagram of Facebook nieuwe accounts tegenkomt: algoritmes geven je een duwtje in de rug richting content die aansluit bij jouw interesses.

Waarom doet WhatsApp dit?

Volgens WhatsApp is het doel om gebruikers sneller en makkelijker in contact te brengen met bedrijven en organisaties die voor hen relevant zijn. Steeds meer bedrijven gebruiken WhatsApp als klantcontactkanaal, van pizzabezorging tot klantenservice van luchtvaartmaatschappijen. De nieuwe aanbevelingen zouden helpen om die interactie laagdrempeliger te maken.

Tegelijkertijd speelt natuurlijk ook een commerciële gedachte mee. WhatsApp is onderdeel van Meta (Facebook, Instagram) en stond lange tijd onder druk om eindelijk met een verdienmodel te komen. Door bedrijven te laten betalen voor zichtbaarheid via deze aanbevelingen, hoopt Meta op termijn extra inkomsten te genereren uit de populairste berichtenapp ter wereld.

Wat zie jij straks als gebruiker?

In de praktijk verandert er niet veel aan je dagelijkse gebruik. WhatsApp benadrukt dat deze aanbevelingen niet in je privégesprekken opduiken. Het blijft dus gewoon mogelijk om advertentievrij te chatten met vrienden, familie of collega’s.

Wel zie je in de Updates-tab voortaan aanbevelingen zoals:

Populaire of nieuwe Kanalen om te volgen.

Bedrijven bij jou in de buurt.

Accounts die passen bij je WhatsApp-gebruik (bijvoorbeeld eerder gevolgde merken of interacties met bedrijven).

Op dit moment is deze nieuwe functie nog in uitrolfase. Niet iedereen krijgt het direct te zien, maar WhatsApp bevestigt dat het wereldwijd wordt uitgerold in de komende maanden.