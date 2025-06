WhatsApp: Zo verberg je je online-status voor bepaalde contacten

WhatsApp heeft inmiddels voor veel gebruikers een permanente plek op het startscherm. Je status wordt standaard gedeeld: anderen kunnen zien wanneer je voor het laatst actief was én of je op dat moment online bent. Voor sommige mensen is dat handig, maar niet iedereen wil altijd zichtbaar zijn.

Sinds de nieuwste updates kun je die status veel gerichter beheren. Het is nu mogelijk om je ‘online’‑melding alleen voor bepaalde contacten te verbergen — zonder dat je hen hoeft te blokkeren of verwijderen.

Waarom deze functie handig is

Niet iedereen gebruikt WhatsApp alleen privé. Denk aan collega’s, klanten of kennissen die misschien onbedoeld mee kunnen kijken of je online bent. Als je privacy belangrijk vindt, of simpelweg rust wilt bewaren, is dit een van de meest bruikbare functies in de app.

De functie is beschikbaar op zowel Android als iOS en werkt ook door in Web WhatsApp. Je hebt alleen wel de nieuwste versie van WhatsApp nodig om toegang te krijgen tot de instellingen.

Zo stel je het in

Je kunt de ‘online’‑status uitschakelen voor specifieke mensen in slechts enkele stappen:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen (iPhone) of het menu (⁝) rechtsboven (Android). Tik op Privacy. Kies de optie Laatst gezien & online. Onder “Wie kan zien wanneer ik online ben?” kies je Zelfde als ‘Laatst gezien’. Bij “Wie kan mijn laatst gezien-tijdstip zien?” kies je Mijn contacten, behalve… Selecteer hier de contact(en) voor wie je deze informatie wilt verbergen.

Vanaf nu ziet die persoon dus niet meer wanneer je voor het laatst online was, of dat je op dat moment online bent. Zelf kun je hun status dan ook niet meer zien.

Wat je nog moet weten

Deze functie werkt alleen als beide partijen de nieuwste versie van WhatsApp gebruiken. Daarnaast is het goed om te weten dat:

De instelling direct ingaat zodra je die toepast.

Je deze op elk moment kunt wijzigen of terugdraaien.

Het geen effect heeft op het verzenden of ontvangen van berichten.

Een veelgestelde vraag is of mensen merken dat je dit hebt aangepast. Het antwoord: nee. WhatsApp stuurt geen melding naar de ander. Ze kunnen hoogstens opmerken dat jouw ‘online’ status ineens niet meer verschijnt.

Alternatief: volledig offline zichtbaar zijn

Wil je voor niemand zichtbaar zijn? Kies dan in stap 5 voor Niemand. Daarmee ben je volledig onzichtbaar, zowel wat betreft je laatst gezien-tijd als je huidige online-status. Je kunt dan wel gewoon blijven chatten, maar niemand weet of je actief bent.