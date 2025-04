Spraakberichten sturen op WhatsApp gaat veranderen

Minder spontaan

Tegelijkertijd zal Meta het ongetwijfeld flink hebben doorgetest en weet het waarschijnlijk wel hoeveel procent van de gebruikers swipet en hoeveel echt zijn vinger de hele tijd op zijn telefoon houdt. Kijken we naar ons eigen gebruik, dan zijn we ook swipers, dus het zal ons niets verbazen als Meta hiermee misschien wel een klein percentage spontane berichtjes zal verliezen, maar dat het grotere publiek waarschijnlijk toch vaak langer van stof is.

Goed nieuws voor mensen die de webversie van WhatsApp gebruiken: daar kun je binnenkort een spraakgesprek of videogesprek starten in zowel 1-op-1 gesprekken als groeps-chats. Daarnaast komt binnenkort ook de vernieuwing dat je op WhatsApp-berichten een reactie kunt plaatsen in stickervorm. Tot nu toe waren dat altijd alleen emoji.