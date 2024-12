4 lifehacks voor spraakberichten op WhatsApp

3. Spraakberichten starten

Voor het starten van een spraakbericht is er straks iets nieuws. Op dit moment doe je het nog door op het stemberichticoon rechts te tikken (of dus te swipen). Straks staat er ook een microfoontje naast het spraakbericht dat iemand jou stuurt, zodat je snel een spraakbericht kunt terugsturen en het ook duidelijker is wat een reactie is op wat. Je hebt er dus wel eerst een spraakbericht van iemand anders voor nodig. Bovendien is de mogelijkheid er nog niet: het werd gespot in de testversie van WhatsApp. Het is echter zo’n vanzelfsprekende toevoeging, dat we niet denken dat we er nog heel lang op moeten wachten.

4. Spraakberichten doorsturen

Niet iedereen weet dit, maar je kunt spraakberichten doorsturen. Dit gaat hetzelfde als het doorsturen van een gewoon bericht: je houdt het spraakbericht lang ingedrukt en vervolgens zie je rechtsbovenin (op Android) de doorstuurpijltjes verschijnen. Je ziet er dan ook bijstaan dat het is doorgestuurd (ook de persoon naar wie het is doorgestuurd), dus mensen zien wel dat het niet een origineel, speciaal voor hen opgenomen spraakbericht is.

Voor de een zijn spraakberichten de ideale manier om iets op een relaxte manier te vertellen, zonder dat je iemand lastigvalt op een slecht moment met een telefoongesprek. Voor de ander zijn het vervelende dingen, omdat je niet in een meeting even snel kunt lezen wat iemand zegt. Nu komt daar binnenkort wel verandering in, want er zijn transcripties beschikbaar voor spraakberichten op de app.