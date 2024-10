WhatsApp-kanalen worden weer een stuk makkelijker te bereiken

WhatsApp-kanalen zijn voor veel bedrijven nog een grote uitdaging. Het is bijna niet mogelijk om verified te raken op WhatsApp, waardoor het kanaal dat je op de app begint niet vindbaar is.

WhatsApp-kanalen

Je kunt, als je bijvoorbeeld een website runt, een WhatsApp-kanaal maken. Of dat nu is voor de mensen van hondentrainingsorganisatie Snuffie of voor je bedrijf in marketing: de reclame ervoor zal je zelf moeten maken. Het is niet mogelijk om een kanaal te vinden via de zoekfunctie, tenzij dit kanaal geverifieerd is. Tot op heden was de enige optie dan om een linkje te plaatsen op je site met de een oproep aan mensen om je WhatsApp-kanaal te volgen. Of dit linkje bijvoorbeeld rond te sturen op WhatsApp.