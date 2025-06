Instagram krijgt een repost-knop

Social medium Instagram wordt waarschijnlijk voorzien van een repost-knop, waarmee je veel sneller toffe posts van anderen kunt delen op jouw account. Het wordt momenteel getest binnen het social medium.

Reposts binnen Instagram

Of het heel snel komt, dat is nog afwachten. Het wordt momenteel getest en dat is op zich een teken dat er serieus aan wordt gewerkt, maar tegelijkertijd is deze functie al sinds 2022 in de maak. Het is niet helemaal duidelijk onder welke groep er nu precies wordt getest: de mogelijkheid is bij sommige mensen al in hun accounts te zien, waarbij ze zowel hun eigen content kunnen reposten als die van andere gebruikers.

Het zou het wel nog drukker maken qua posts, want wat deze repost-knop precies inhoudt is dat je de post kunt delen op de feed van Instagram. Momenteel kun je wel al posts van anderen in je Stories delen, maar daar komt nu dus de wall weer bij. Opmerkelijk, want Instagram heeft de wall de laatste tijd veel minder aandacht gegeven, omdat het druk was met Stories en Reels.