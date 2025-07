Instagram past zijn algoritme aan om kidfluencers te beschermen

Instagram noemt deze mensen potentieel verdachte volwassenen, al is het niet duidelijk hoe het bepaalt dat iemand onder die noemer valt. Het schijnen mensen te zijn die bijvoorbeeld door tieneraccounts zijn geband.

‘Marktplaats voor pedofielen’

In ieder geval komt het voort uit een rechtszaak uit 2023 waarbij de sociale media van Meta, Facebook en Instagram, werden aangeklaagd omdat ze een marktplaats voor predators zouden zijn die op zoek zijn naar kinderen. Het werd mensen te makkelijk gemaakt om te zoeken naar materiaal waarop kinderen worden misbruikt. Sterker nog, even later bleek dat Instagrams algoritme zelfs pedofielennetwerken promootte.

Niet best, maar er is inmiddels al van alles aan gedaan om dit te voorkomen. Deze aanpassing van het algoritme is een nieuwe, waardoor kinderaccounts dus niet meer zo makkelijk worden aangeraden bij volwassenen die daar een vreemde voorkeur voor hebben. Mochten die verdachte volwassenen kinderaccounts toch vinden, dan worden hun reacties verborgen. Ook kunnen kinderen en deze verdachte volwassenen elkaar minder goed vinden via de zoekfunctie van Instagram.