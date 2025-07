Meta vindt dat Europa helemaal fout zit met zijn AI-regels

Dat Facebook-eigenaar Meta en Europa zijn geen vrienden, dat is heel wat boetes later wel duidelijk. Nu zegt het Amerikaanse social mediabedrijf dat het denkt dat Europa een verkeerde afslag heeft genomen als het om AI gaat.

De Europese Unie is met een code of practice gekomen voor kunstmatige intelligentie, maar het hoeft niet op de handtekening van Mark Zuckerberg te rekenen. Meta zegt dat Europa een verkeerde weg is ingeslagen als het om AI gaat. Dat is een reactie die niet als donderslag bij heldere hemel komt: recent nog moest Meta het mensen in de EU toestaan om bezwaar te maken tegen het gebruiken van hun social media-posts voor het trainen van de AI van het bedrijf. Daar was het in een wereld die steeds hongeriger wordt naar materiaal om AI mee te trainen niet fijn om te moeten doen.

Het geluk voor Meta is dat het geen verplichte regels zijn: het is vrijwillig om ze te ondertekenen en er iets mee te doen. Echter heeft het ondertekenen ervan wel voordelen. Zo zouden die bedrijven een minder grote administratieve last hebben en meer juridische zekerheid. OpenAI is bijvoorbeeld wel van plan om deze regels te ondertekenen.

AI-regels van de EU

De EU schreef bij de lancering van de regels: “De code is bedoeld om de industrie te helpen voldoen aan de regels van de AI-wet inzake AI voor algemeen gebruik, die op 2 augustus 2025 van kracht worden. (…) Dit heeft tot doel ervoor te zorgen dat AI-modellen voor algemeen gebruik die op de Europese markt worden gebracht — met inbegrip van de krachtigste modellen — veilig en transparant zijn. (…) Aangezien AI-modellen voor algemeen gebruik ten grondslag liggen aan veel AI-systemen in de EU, helpt de AI-wet aanbieders om voldoende transparantie te waarborgen. Hierdoor kunnen aanbieders deze modellen in hun producten integreren.”