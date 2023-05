​Meta moet monsterboete van 1,2 miljard euro betalen van EU

"Hoewel Meta Ireland deze doorgiften uitvoerde op basis van de bijgewerkte modelcontractbepalingen die in 2021 door de Europese Commissie werden goedgekeurd, in combinatie met aanvullende maatregelen die door Meta Ireland werden uitgevoerd, was de DPC van oordeel dat deze regelingen de risico's voor de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen die het HvJEU in zijn arrest had vastgesteld, niet aanpakten.”

De Data Protection Commission in Ierland zegt dat Facebook niet goed is omgegaan met de gegevens van Europese burgers: “In het besluit wordt vastgesteld dat Meta Ireland artikel 46, lid 1, GDPR heeft geschonden toen het doorgaf van persoonsgegevens uit de EU/EER naar de VS na het arrest van het HvJEU in de zaak Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited en Maximillian Schrems."

GDPR

De GDPR (bij ons ook wel bekend als AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) schrijft voor dat er geen gegevens van Europeanen mag worden gestuurd naar landen buiten de EU. Het idee dat die data vervolgens kan worden gedeeld met de geheime diensten aldaar is niet oke. Vroeger was er het Privacy Shield, maar dat is inmiddels allang niet meer van kracht. Daar kwam in 2020 een einde aan omdat het de burgers van de EU onvoldoende zou beschermen. Echter was Facebook daar of niet van op de hoogte, of het daar niet mee eens: in ieder geval ging het door met het verzenden van de Europese data naar de Amerikaanse servers.

Het staat hiermee op een wat ongemakkelijke positie: het moet niet alleen een monsterboete betalen, het heeft ook nog eens een notering in de recordboeken gehaald: nog nooit heeft de EU zo’n hoge boete uitgeschreven. De vorige was ook voor een GDPR-overtreding, namelijk van Amazon in 2021. Maar die boete was slechts 875 miljoen euro. Maar het kan nog veranderen, want Meta wil uiteraard in beroep gaan. Of de boete invloed zal hebben op andere bedrijfskeuzes van Meta, dat moeten we nog zien. Het moest laatst al wat budget voor het metaverse schrappen, zou dat door deze ultraboete bijvoorbeeld nog meer kunnen worden? Waarschijnlijk gaan er weer vele jaren overheen voordat we daar een antwoord op hebben. Jaren waarin Meta vooral hard moet proberen die GDPR niet nog verder te overtreden.