Forse AVG-boete voor Facebook en Instagram

Een maand geleden werd bekend dat de Europese Unie het serveren van gepersonaliseerde advertenties op basis van profieldata in apps zoals Facebook, WhatsApp en Instagram wil verbieden. De mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van Meta. Echter, zo stelt de Ierse Data Protection Commission, gaat Meta flink de fout in voor wat betreft het vragen om toestemming aan haar gebruikers voor het aanbieden van dergelijke advertenties. Daarom heeft Meta nu twee boetes gekregen, eentje van 210 miljoen euro voor Facebook en een van 180 miljoen voor Instagram.

In 2019 protesteerde privacy-watcher Max Schrems daar al tegen het besluit van Meta om haar privacy-policy aan te passen. “In plaats van een ja/nee-optie voor gepersonaliseerde advertenties hebben de toestemmingsclausule in de algemene voorwaarden verplaatst”, aldus Schrems. Volgens hem een poging om de Europese privacyregels (AVG/GDPR) te omzeilen. Zo denken de EU-commissie en de Ierse privacy waakhond er dus ook over, blijkt nu.

Ierse waakhond had een duwtje nodig

Echter, in eerste instantie oordeelde de Ierse Data Protection Commission dat de aangepaste gebruiksvoorwaarden niet in strijd was met de AVG/GDPR. Op aandringen van tien andere Europese toezichthouders, die het niet met het Ierse besluit eens waren, is de Ierse DPC uiteindelijk ook overstag gegaan. Daar was wel de tussenkomst van de European Data Protection Board voor nodig. Zie hebben zich over de zaak gebogen en nu dus besloten dat Meta’s gebruiksvoorwaarden – en de manier waarop het bedrijf die toepast, in strijd zijn met de AVG/GDPR.