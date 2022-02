​Waarom Facebook overweegt uit Europa weg te gaan

Facebook en Instagram verdwijnen mogelijk uit Europa. Moederbedrijf Meta schrijft dat het de diensten offline wil halen voor de EU-landen als de EU het niet toestaat om de data van Europeanen op Amerikaanse servers te verwerken.

Privacyregels In de Verenigde Staten bestaan aanzienlijk minder verregaande privacyregels dan binnen de EU. Zo hebben wij onder andere de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die allerlei regels voorschrijft over de privacy van mensen op het internet. Regels waaraan onder andere Meta zich met zijn bedrijven moet houden. Ditmaal gaat het echter vooral om Privacy Shield (dat meer zegt over of data op Amerikaanse servers mag staan) en een overeenkomst die door Meta wordt gebruikt om toch wel de gegevens van burgers van Europa op zijn Amerikaanse servers te zetten. De EU en Meta schijnen overhoop te liggen over die overeenkomst, waardoor Meta zich alvast aan het voorbereiden is op een mogelijk vertrek uit Europa.

Facebook weg Het noemt opmerkelijk genoeg niet WhatsApp, alleen Facebook en Instagram als diensten die dan niet meer beschikbaar zouden zijn. Meta vindt dat het cruciaal voor zijn bedrijfsvoering is om data te delen, want hiermee kan het zijn diensten en specifieke advertenties mogelijk maken. De EU is het niet helemaal meer eens met de overeenkomst zoals die er nu is, maar Meta lijkt in dit document alvast te waarschuwen voor wat het morrelen aan deze overeenkomst kan betekenen voor de burgers. Op dit moment doet een Europese waakhond onderzoek naar de overeenkomst en de wetgeving van Europa. Iets wat Meta al heeft proberen aan te vechten, maar zonder succes. Tegelijkertijd is Europa een belangrijke markt voor Meta, want ook hier zijn miljoenen gebruikers te vinden van beide social mediaplatformen. Is het slechts een dreigement?

En het Metaverse dan? Immers heeft Meta tegelijkertijd besloten om de ontwikkeling van het metaverse vooral in Europa te laten plaatsvinden, wat zou betekenen dat er 10.000 nieuwe banen ontstaan. Tegelijkertijd geeft diezelfde EU regelmatig hoge boetes aan Facebook, waardoor de band tussen het bedrijf en de overheid niet bepaald fantastisch is. Maar, zou deze zo slecht zijn dat Facebook en Instagram straks echt verdwijnen? In dat geval is het te hopen dat Meta zijn metaverse wel bouwt volgens de regels die op ons continent gelden.