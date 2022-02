Voor het eerst verliest Facebook dagelijkse gebruikers

Ondanks het Cambridge Analytica-schandaal, de niet altijd even sterk optredende ceo Mark Zuckerberg en de vele ‘doorstuurposts’ over privacy en waarom je beter van het platform af kan gaan, heeft Facebook pas nu voor het eerst in zijn geschiedenis een afname in dagelijkse gebruikers.

Dagelijkse gebruikers

Dat wijzen de cijfers van het vierde kwartaal van 2021 uit. Facebook is veel dagelijkse gebruikers kwijt, maar waaraan? De kans is groot dat dat is aan andere social media, want ondertussen blijft bijvoorbeeld TikTok maar groeien. Wat ook opvalt aan de cijfers, is dat de advertentiegroei ook minder groot is dan het bedrijf had geanticipeerd. De aandelen hebben een duik genomen van 20 procent (en dat is 200 miljard dollar dat in één keer is verdwenen).

Het grootste probleem is de Verenigde Staten, waar Facebook 1 miljoen dagelijkse gebruikers verloor. Dat is erg lastig, want juist de Verenigde Staten is één van de belangrijkste markten voor adverteren voor Facebook. Tegelijkertijd lieten WhatsApp en Instagram, andere bedrijven van moederbedrijf Meta, in het vorige kwartaal ook geen geweldige cijfers zien: daar was geen groei te bespeuren. Waarschijnlijk ligt het vooral aan de jonge gebruikers, die zeker door het toch wat stilstaande Facebook vaker uitwijken naar onder andere TikTok.