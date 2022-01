Meta Watch wordt een smartwatch voor de Metaverse

We wisten al een tijdje dat Facebook werkte aan een slim horloge, maar nu het moederbedrijf Meta heet en er een Metaverse is geïntroduceerd, zien we die smartwatch ineens in een heel ander daglicht. Een daglicht dat Meta natuurlijk allang had gezien.

Concurrentie op de smartwatchmarkt

Het is spannend om een smartwatch te maken, want inmiddels is iedereen al volop aan de Apple Watch en Samsung Galaxy Watch, of de sportievere Fitbit- en Garmin-horloges. In eerste instantie waren we dan ook niet direct heel erg onder de indruk van het idee dat Facebook met een eigen slim horloge kwam. Nu is het echter allemaal anders, want dit uurwerk kan toch heel anders worden dan de concurrentie.

Denk je maar eens in wat er allemaal mogelijk is: het is eigenaar van Oculus, dus de VR-brillen kunnen eventueel communiceren met het horloge. Misschien zou het horloge ook een perfecte manier kunnen zijn voor een nog meer accurate aansturing binnen de virtuele wereld. En ja, als je zegt Meta en virtuele wereld, dan is het natuurlijk de Metaverse waar het om draait.