‘Facebook smartwatch komt in 2022 en heeft twee camera’s’

Dat Facebook aan een smartwatch werkt is eigenlijk geen nieuws meer. OK, formeel en officieel heeft Facebook nog niets geroepen of de geruchten die al geruime tijd rondgaan al dan niet een kern van waarheid bevatten. Maar, zoals zo vaak, geldt ook hier ‘waar rook is is vuur’. En nu is er weer nieuwe, onbevestigde informatie, uiteraard gebaseerd op anonieme bronnen.

Facebook Watch, maar dan als slim horloge

Daarin wordt gemeld dat de Facebook smartwatch uitgerust zal worden met twee camera’s. Ook claimen deze bronnen te weten dat het slimme horloge in de zomer van 2022 op de markt zal verschijnen. Bijzonder is verder dat de een van de camera’s afneembaar zal zijn. Zodat je ook foto’s en video’s te kunnen maken zonder dat je daarvoor straks continu met je arm en pols moet zwaaien en bewegen, of het horloge telkens los moet maken. Boven het scherm van de smartwatch zou een tweede camera geplaatst worden waarmee je in full HD (1080p) kunt videobellen.

Om het gebruik van de afneembare camera te stimuleren zou Facebook al met diverse ontwikkelaars in gesprek zijn om toepassingen daarvoor te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de camera te bevestigen aan andere accessoires. Daarnaast, zo zeggen de bronnen, wil Facebook de smartwatch, en dan met name de gebruikersinterface zo ontwikkelen dat mensen het slimme horloge meer als een smartphone gaan gebruiken.

Verder zou de Facebook smartwatch ook voorzien worden van een hartslagmeter en andere fitness functies. Daarmee wordt het dan meteen ook een concurrent voor de Apple Watch, Fitbit en slimme horloges van Huawei en Samsung.