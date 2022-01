Wat er nu al gebeurt in het Metaverse

Disney heeft nog niet met zoveel woorden gezegd dat het bezig is in het Metaverse, maar het heeft recent een patent geregistreerd op technologie waarmee het een soort augmented reality-ervaringen wil maken voor bezoekers van de Disney-pretparken. Augmented Reality is een van de sleutels tot het Metaverse-koninkrijk, dus het verbaast ons niets dat één van de grootste, meest bekende bedrijven ter wereld hier al volop mee speelt. Dat doet het sowieso al jaren in zijn pretparken.

Voor veel mensen lijkt het Metaverse nog een heel abstract iets. Het is niet tastbaar, het is niet iets waar al veel mee wordt gedaan… Maar vergis je niet: niet alleen achter de schermen wordt er hard gewerkt aan deze nieuwe manier van internetconsumptie, er zijn ook al bestaande mogelijkheden die worden gebruikt.

Waarschijnlijk doelt men op de snelheid van de verbinding en de houterige manier waarop de gemiddelde online meeting wordt gehouden. De Turkse regering denkt dat blockchaintechnologie, cryptovaluta en het Metaverse de toekomst zijn, maar tegelijkertijd is er in dat land een president aan de macht die juist totaal niet de intentie heeft om cryptocurrencies te promoten.

Zo heeft een Turkse politieke partij al een vergadering gehouden in het Metaverse. De AK-partij zou maandag in het Metaverse zijn samengekomen om te spreken over crypto-regelgeving. Veel moderner wordt het niet. De virtuele vergadering werd vanuit allerlei locaties bijgewoond binnen het Metaverse en veel leden van de partij denken dan ook dat vergaderingen binnen het Metaverse snel essentieel onderdeel zullen worden van ons leven, al wordt er ook gesteld dat ze dan nog wel wat moeten worden verbeterd.

In het Indische Metaverse Ceek City kun je binnenkort misschien wel een leuk overhemd van H&M scoren, want het Zweedse modemerk is in gesprek om de eerste shop te openen in deze virtuele wereld. Je kunt er niet alleen digitale producten kopen voor je avatar, je kunt er ook inspiratie opdoen voor je echte-wereld-aankopen. Zo zou het eruit kunnen gaan zien:

Microsoft schijnt ook veel op poten te zetten voor het Metaverse . Zo heeft het aangekondigd om met Qualcomm samen te werken op het gebied van Augmented Reality. Beide bedrijven geloven in de komst van de nieuwe wereld en dan vooral de manier waarop we hem bereiken is iets waar ze zich op focussen. Zo willen ze aangepaste AR-chips maken om te zorgen voor lichtgewicht AR-brillen. Ook de recente aankoop van Activision door Microsoft zou alles te maken hebben met het Metaverse, al is dat nog toekomstmuziek.

Zara in Zepeto

Zara is het Metaverse ingestapt door kleding te gaan ontwerpen voor de Zuid-Koreaanse app Zepeto. Eerder gingen luxe merken als Burberry en Balenciaga de Spaanse modeketen al voor. Het idee is dat mensen hun avatar de kleding kunnen laten aantrekken, maar mensen dus ook voor het echte leven geïnspireerd raken: de kleding is namelijk ook fysiek beschikbaar in de winkels in de echte wereld. In Zepeto worden de kledingstukken onder andere onder de aandacht gebracht door de avatars van bekende modellen.

Nike in Roblox

Nike heeft Nikeland vast geclaimd, een gedeelte binnen de game Roblox waar het sportmerk een replica van zijn hoofdkantoor heeft neergezet. Je kunt er niet alleen je avatar voorzien van een nieuwe Nike-outfit, je kunt ook spelletjes spelen zoals tikkertje, trefbal en de Floor is Lava. Uiteindelijk hoopt Nike bijvoorbeeld tijdens de Super Bowl of het WK voetbal grote in-play momenten te organiseren. Nieuwsgierig? Je kunt Nikeland al bezoeken in de game.