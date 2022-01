Walmart bereidt zich voor op de Metaverse

Het bedrijf zelf laat er nog weinig over los. In een reactie liet het warenhuis weten dat er voortdurend geëxperimenteerd wordt met nieuwe ideeën en shopping ervaringen. “Sommige ideeën worden producten of diensten die de klant bereiken. Andere ideeën zijn er om van te leren.”

Walmart heeft op de valreep van het nieuwe jaar diverse merkregistraties en handelsnamen in die er op duiden dat het warenhuis haar activiteiten wil uitbreiden naar de virtuele wereld. Er zouden plannen zijn om virtuele goederen te gaan verkopen, zoals elektronica, speelgoed, gadgets, sportuitrusting, kleding, woondecoratie en meer, zo melden CNBC . Enkele maanden geleden werd al gespeculeerd over de komst van een eigen cryptomunt. Daarvoor was het warenhuis toen al op zoek naar cryptocurrency-productspecialist.

Het is een van de buzzwords en -termen van de afgelopen maanden: het Metaverse. Hoewel er nog veel onduidelijk is hoe deze virtuele online wereld zich zal ontvouwen, duiken investeerders, bedrijven en ontwikkelaars vol enthousiasme al erin. Zoals Microsoft en Qualcomm . Niemand wil natuurlijk de boot missen. Dat geldt, zo blijkt uit diverse merkregistraties, ook voor de Amerikaanse warenhuisketen Walmart, een kruising tussen de Action, Hema en Blokker.

Merknamen openbaar

Ook Bloomberg heeft informatie die er op duidt dat Walmart mogelijk een virtueel warenhuis aan het bouwen is. Met merknamen als "Verse to Home", "Verse to Curb" en "Verse to Store" lijkt het warenhuis zich dus in ieder geval ook op het Metaverse te gaan richten. Maar dat is nog niet alles, zo valt uit de merkregistraties af te leiden. Gesproken wordt ook over AR- en VR- trainingen en cursussen op het gebied van sporten en voeding.



De geregistreerde merknamen zijn overigens openbaar in te zien op de site van het US Patent and Trademark Office. Een aantal staan vermeld onder de naam "Walmart Connect", de digitale marketing afdeling van het warenhuis. De verschillende deponeringen zijn in te zien door te zoeken naar "Walmart" of "Walmart Connect" op het Trademark Electronic Search System (TESS).