Microsoft en Qualcomm gaan samenwerken voor Metaverse

“Deze samenwerking weerspiegelt de volgende stap in de gedeelde toewijding van beide bedrijven aan XR en de metaverse", aldus Hugo Swart van XR (Qualcomm). "Ons doel is om anderen te inspireren en in staat te stellen samen te werken aan de ontwikkeling van de metaverse toekomst - een toekomst die is gebaseerd op vertrouwen en innovatie", voegde Rubén Caballero, verantwoordelijk voor Mixed Reality bij Microsoft.

Metaverse op de CES

Metaverse is een van de onderwerpen die de sterk gereduceerde CES in Las Vegas bezig houdt. De samenwerking tussen Qualcomm en Micrsosoft is maar een voorbeeld daarvan. Persoonlijk vond ik de aankondiging van Hyundai heel bijzonder. De Koreaanse autofabrikant deelt in Las Vegas haar visie op de virtueel – augmented wereld van de (nabije) toekomst. Die moet je echt wel even twee keer goed doorlezen. Voor mij voelde het als 2001: A Space Odyssey meets The Matrix meets Inception, en dan geregisseerd door David Lynch.

Op zich is het natuurlijk ook heel bijzonder dat juist een nieuwe, virtual - augmented reality wereld, zoals Meta ons die in de toekomst met Metaverse voor ogen wil houden, hét onderwerp is van een evenement waar fysieke aanwezigheid bemoeilijkt wordt door de al bijna twee jaar durende pandemie. Dé grote vraag is natuurlijk of Metaverse ook (zo snel) een onderwerp geworden zou zijn als corona nooit een issue geworden was. Enfin, daar kunnen we, denk ik, uren over speculeren en discussiëren.

