CES 2022 Hyundai introduceert indrukwekkend Metamobility-concept

Hyundai deelt op de CES 2022 in Las Vegas hun visie op de toepassing van robotica in de echte wereld en dat gaat veel verder dan alleen een uiterst slimme auto. Het Metamobility’-concept gaat niet over het alleen fysiek verplaatsen. Dit gaat over het onderscheid tussen alle toekomstige mobiliteitsvormen en ook hoe deze slim onderdeel uit kunnen maken van de metaverse. Het betekent ook dat de Metaverse niet langer een optie is, maar wordt gezien als een alternatief met een gigantisch potentieel. Het is misschien niet de plek waar je gelijk denkt aan mobiliteit maar niets is minder waar.

Times are changing, niet zo’n beetje ook, en al helemaal in de wereld van logistiek. Veel autofabrikanten zoeken het in futuristisch rijdende pods waar je alles in kunt doen maar vaak zonder zich af te vragen of het nog functioneel is. Hyundai geeft echter al jaren vol gas op het gebied van innovatieve toepassingen. Dat de Zuid-Koreaanse autogigant de lat ook voor zichzelf hoger legt is daarom niet verbazend.

Robotica is inmiddels een hoofdonderwerp bij Hyundai in hun transformatie naar een aanbieder van slimme mobiliteitsoplossingen. Dat werd vorig jaar nog eens nadrukkelijk bevestigd door de overname van het toonaangevende Boston Dynamics. Hyundai ziet robotica en mobiliteit als twee zaken die elkaar aanvullen en elkaars ontwikkeling versnellen. Aan de basis hiervan ligt een op robotica gebaseerd ecosysteem: Mobility of Things (MoT).

In de toekomst zal de Metaverse een plek worden waar mensen dagelijks samen komen. Ook Hyundai verwacht dat dit metaverse-platform veel overeenkomsten zal hebben met de realiteit. Dat gaat veel verder dan het huidige VR zoals we dat nu kennen. Wat vanwege technologische beperkingen ooit een virtuele ervaring was, kan nu in de echte wereld worden getoond dankzij een connectie tussen slimme apparaten. Zo krijgen gebruikers ongelimiteerde bewegingsvrijheid tussen de virtuele en de echte wereld. Dit lijkt alleen op dit moment allemaal nog heel ver weg.

Wat het bijzonder maakt is dat het grootste deel van de mensheid op dit moment nog geen enkel besef heeft waar dit allemaal over gaat. Waarschijnlijk wordt dit pas echt duidelijk als je de overstap maakt naar deze nieuwe virtuele wereld. Het begrip Metamobility is bedacht met als doel is om te pionieren met een metaverse-connectie tussen slimme apparaten, waarmee mobiliteit samenkomt met virtual reality (VR). Daarmee overstijgt mobiliteit de fysieke beperkingen van tijd en ruimte die in de virtuele wereld niet bestaan.

Metaverse je huisdier knuffelen op afstand

De toekomstige Metaverse zal met behulp van robotica en digital twin-technologie het mogelijk maken de echte wereld te veranderen. Digital twin-technologie is de virtuele weergave van een fysiek object, een fysieke plaats of een fysiek proces in de Metaverse. Iets dat straks mogelijk gemaakt wordt door zeer geavanceerde sensoren en actuatoren.



Een gebruiker kan in de Metaverse bijvoorbeeld toegang krijgen tot de digital twin van zijn eigen huis, terwijl hijzelf zich op grote afstand bevindt van zijn huis. Met behulp van een avatar-robot kun je dan ondanks de afstand nog steeds je huisdier knuffelen en/of eten geven. Zo worden VR-ervaringen échte ervaringen. De kanttekening die je hier wel moet maken is dat dit exact ook het punt is waar we ons zorgen maken omdat we niet weten wat dit met ons gaat doen.

De connectie tussen de Metaverse en de robot zorgt ervoor dat de gebruiker een robot kan begeleiden in de echte wereld, bijvoorbeeld in een fabriek. Dit maakt een nieuwe generatie digitaal fabricagemanagement mogelijk. Specialisten kunnen op afstand verbinding maken met alle machines en middelen in de fabriek en zo op afstand taken uitvoeren met een directe fysieke verbinding van robots en VR. Een fabrieksmedewerker kan bijvoorbeeld via VR in de metaverse gebruikmaken van een robotavatar en zo op een andere plek een robot bedienen in de echte wereld.

Nieuwe werkelijkheid complex voor bedrijven

Het oprichten van bedrijven voor die ‘nieuwe werkelijkheid’ is nog uiterst complex. Met slimme software is het echter mogelijk om specialisten op afstand te verbinden met machines en middelen in een fabriek. Deze verbindingen vinden in real-time plaats in de fabriek. Hierdoor is het voor een bedrijf als Hyundai mogelijk om bijv. een assemblagelijn op te zetten in Azië, zonder daarvoor het kantoor in Noord-Amerika te verlaten.

Robots op de stand van Hyundai

Op de CES 2022 in Vegas laat Hyundai op zijn stand zien hoe mobiliteit in de praktijk verbeterd kan worden. Dat doen ze op de beurs met behulp van vier robots. Deze vier robotmodellen zijn geoptimaliseerd voor hun taak en op videoschermen is een uitleg te zien van de speciale kenmerken en toepassingen van elke robot.

De Hyundai-stand voorziet ook in een zogenoemde Metaverse Zone. Daar kun je als bezoeker de virtuele wereld ervaren en een eerste indruk krijgen van de toekomstige robotsamenleving. Dit biedt een vergaande ervaring, waarbij bezoekers gepersonaliseerde avatars kunnen maken en daar in een virtuele ruimte mee kunnen communiceren. Na afloop krijgen de bezoekers van deze virtuele wereld gepersonaliseerde afbeeldingen en souvenirs van hun avatar.