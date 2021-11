​Wat is een metaverse nou eigenlijk?

Facebook heet nu meta en het maakt een metaverse. We schreven eerder al ongeveer wat het is, maar wat is het nou eigenlijk echt? We duiken in het metaverse: of eigenlijk, wat we denken dat het metaverse zou kunnen zijn.

Meta

Ons online leven is al veel te lang hetzelfde, denkt Facebook (of eigenlijk: Meta). En er zijn meer mensen die dat geloven. Het metaverse moet daar verandering in brengen. Toch betekent dat eigenlijk voor iedereen iets anders: in principe is het metaverse niet per se een extremere vorm van Facebook: het is simpelweg een verandering in ons online leven. Dat hoeft niet per se Facebook-gerelateerd te zijn. In het boek Snow Crash schrijft Neal Stephenson (de man die de term bedacht) over het Metaverse als een denkbeeldige plek die bij je binnenkomt via een netwerk.

Op zich is dat wat Mark Zuckerberg voor zich ziet bij de metaverse (of tenminste, wat hij hierover heeft gedeeld) ook een soort virtuele plek waar je via het internet op binnenkomt. Aan de andere kant hebben we dan al een heleboel metaverses: bijna alle online games zijn er dan één. Het verschil zit hem waarschijnlijk in het doel: in een metaverse is vanalles mogelijk en in een game kom je toch vooral om te gamen (of te winnen).