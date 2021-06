Robots dansen met BTS: Boston Dynamics nu echt van Hyundai

Robotmaker Boston Dynamics is ooit bekend geworden door vooral de bloopervideo’s waarin de robots grote #fails maken. Tegelijkertijd is het een serieus bedrijf dat geweldige robots bouwt. Dat heeft automerk Hyundai gezien en het heeft Boston Dynamics gekocht. Om te bewijzen dat de robotmaker zijn streken niet kwijt is, heeft het een video gelanceerd waarin robothond Spot een danswedstrijdje doet tegen de wereldberoemde Koreaanse boyband BTS.

Boston Dynamics en BTS

Het blijft altijd gissen of de video’s van Boston Dynamics helemaal echt zijn of niet, want de robots die van de band komen rollen bewegen zo levensecht, dat je bijna zou denken dat dat het niet is. Je ziet in de onderstaande video hoe een leger van Spots een dansje waagt op het nummer IONIQ: I’m On It van K-Pop-band BTS.

In een blog schrijft roboticus Eric Whitman van Boston Dynamics: "Er waren veel uitdagingen om de visie van onze choreograaf, die gewend is om met menselijke dansers om te gaan, in onze software te krijgen. Alles moest van tevoren worden uitgewerkt en nauwkeurig worden gescript. Robots hebben het voordeel ten opzichte van mensen dat ze zeer herhaalbaar zijn: als je het eenmaal goed doet, blijft het goed. Maar ze hebben het nadeel dat je ze elk klein detail moet vertellen. Ze improviseren helemaal niet.”

Hyundai

De reden voor het dansje? Vieren dat Boston Dynamics officieel deel uitmaakt van de Hyundai-familie. In een grotere reclame waarin je wat duidelijker ziet dat het om Hyundai gaat, zie je ook een Atlas-robot een dance-off doen met wat mannen van de boyband.