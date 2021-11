Hyundai versnelt ontwikkeling drones voor personen- en goederenvervoer

Dat is overigens niet het enige doel van Supernal. Met het bedrijf wil Hyundai ook kijken naar innovatieve, luchtmobiele, oplossingen voor het vervoer van goederen. Daarvoor moeten diverse elektrische luchtvoertuigen ontwikkeld worden. De eerste commerciële vlucht moet al in 2028 uitgevoerd worden.

Hyundai wil met het nieuw op te richten Supernal serieus werk gaan maken van de ontwikkeling van, zoals de Koreaanse fabrikant het noemt, oplossingen voor geavanceerde luchtmobiliteit. Ofwel, elektrische drones die, onder andere, ingezet kunnen worden voor woon-werkverkeer. Nooit meer in de file, niet meer (tevergeefs) wachten op bus of trein, maar gewoon van je huis naar je werk vliegen.

Advanced Air Mobility voor de massa

De eerste concept-drone werd al in 2020, tijdens de CES, aan de wereld getoond. Dat was nog niet veel meer dan een studiemodel van een drone voor personenvervoer; de UAM-concept S-A1 Personal Air Vehicle (PAV). Deze drone was een kruising tussen een helikopter en een vliegende auto voor toekomstig personenvervoer door de lucht.

“We willen een transformatie van de manier waarop mensen bewegen, leven en met elkaar connecten. Dat willen we bereiken door een nieuwe dimensie aan mobiliteit toe te voegen. We hebben enorme ambities bij Supernal, maar dat betekent niet dat we per se de eerste op de markt willen zijn. Wij kijken verder en hebben als voornaamste doel om – gebruikmakend van de expertise van Hyundai Motor Group – de juiste producten te bouwen om Advanced Air Mobility zo toegankelijk mogelijk te maken voor de massa”, aldus Jaiwon Shin, Chief Executive Officer van Supernal.

Voor de ontwikkeling van zijn voertuigen maakt Supernal gebruik van geavanceerde technologieën en systemen, waaronder kunstmatige intelligentie, autonome besturing en elektrische aandrijflijnen. Supernal wil van mobiliteit niet alleen een product maken maar vooral ook een service. Het is de bedoeling dat passagiers een app gebruiken – zoals bij aanbieders van deelauto’s – om hun reis te plannen, bijvoorbeeld voor het nemen van een auto of trein van huis naar een AAM-hub en een e-scooter voor de ‘last mile’.