Dit is Ford van plan om te concurreren met de Chinezen

Ford heeft zijn grote plannen met elektrische voertuigen uit de doeken gedaan. Het is van plan om goedkopere elektrische voertuigen te maken die allemaal van hetzelfde platform gebruikmaken.

Goedkopere Ford pick-up

De eerste auto die op deze manier van de band rolt is een goedkopere pick-up met vier deuren. Het gaat om een auto van 30.000 dollar. Het moet de blauwdruk zijn voor allerlei verschillende elektrische voertuigen. Het gaat bij deze auto’s meer dan ooit om de software. Het is de bedoeling dat hetzelfde platform straks trucks, vans en elektrische personenauto’s ondersteunt.

Er is geen verder nieuwe Ford aangekondigd, maar wel liet het weten dat er een prototype is van een nieuwe generatie trucks van Ford. Ford zegt een revolutie in handen te hebben, door een universeel voertuigplatform te lanceren dat 20 onderdelen minder gebruikt dan een standaard Ford. Sowieso zou dit model zijn geënt op gebruik op kleine schaal.