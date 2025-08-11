Dit is Ford van plan om te concurreren met de Chinezen

Ford heeft zijn grote plannen met elektrische voertuigen uit de doeken gedaan. Het is van plan om goedkopere elektrische voertuigen te maken die allemaal van hetzelfde platform gebruikmaken.
De eerste auto die op deze manier van de band rolt is een goedkopere pick-up met vier deuren. Het gaat om een auto van 30.000 dollar. Het moet de blauwdruk zijn voor allerlei verschillende elektrische voertuigen. Het gaat bij deze auto’s meer dan ooit om de software. Het is de bedoeling dat hetzelfde platform straks trucks, vans en elektrische personenauto’s ondersteunt.
Er is geen verder nieuwe Ford aangekondigd, maar wel liet het weten dat er een prototype is van een nieuwe generatie trucks van Ford. Ford zegt een revolutie in handen te hebben, door een universeel voertuigplatform te lanceren dat 20 onderdelen minder gebruikt dan een standaard Ford. Sowieso zou dit model zijn geënt op gebruik op kleine schaal.
Alles moet voor het automerk weer net wat eenvoudiger worden. De nieuwe pick-uptruck heeft bijvoorbeeld minder ingewikkelde bedrading. Veel minder ingewikkeld; er wordt gesproken over 1,3 kilometer minder bedrading. Wat ook meteen minder gewicht betekent (10 kilo). De kosten voor accu’s moeten verder naar beneden gaan door goedkopere LFP-batterijen zonder kobalt en nikkel. Dat zou de batterijen een stuk minder prijzig maken.
De autowereld houdt zijn adem in. Gaat Ford nu werkelijk voor een ‘cookiecutter’-techniek waarin auto’s veel homogener worden? Het lijkt er wel op. Zijn fabrieken gaan al van de normale assembleerlijn naar een assembleer-boom, waarbij het met een basis begint en afhankelijk van welke tak er wordt gekozen, een andere bolide uitrolt. Het worden een soort modulaire voertuigen. Vooral de fabriek in Louisville Kentucky wordt flink onder handen genomen. Er wordt een investering van 5 miljard dollar gedaan om te zorgen dat 4.000 banen daar kunnen blijven bestaan of zelfs nieuw bijkomen.
Ford ziet dat de EV van de toekomst een goedkoop, elektrisch voertuig is, zoals de Chinezen die al jaren maken. Is het nog op tijd met deze ommezwaai?