Tesla vertelt mensen die wegdutten om self-driving aan te zetten

Zit je half weg te dutten en blijf je daarom niet in je rijbaan? Tesla adviseert je dan niet om de auto stil te zetten en even te pauzeren: het zegt in plaats daarvan dat je de zelfrijdende mogelijkheden het beste kunt aanzetten. Dat kan wel eens heel fout aflopen.

Full Self-Driving

Tesla test Full Self-Driving al een tijd, maar de naam zegt toch iets heel anders dan wat het werkelijk doet. Hij rijdt niet helemaal zelf: je zal nog steeds zelf moeten opletten en de handen aan het stuurt moeten houden. Je moet alsnog goed opletten op de weg en klaarzitten om het elk moment over te kunnen nemen. Het lijkt nu echter dat wanneer je wat zwalkerig rijdt van de ene naar de andere kant, bijvoorbeeld omdat je in slaap valt, de auto je adviseert om self-driving aan te zetten.

Hij zegt: “Lane drift gedetecteerd. Laat FSD assisteren zodat u gefocust kunt blijven” of “Slaperigheid gedetecteerd. Blijf gefocust met FSD.” Erg griezelig, want als er iets zorgt dat je juist minder snel gefocust bent, dan is het door te blijven rijden terwijl je moe bent of in slaap valt. Dit is juist het tegenovergestelde van wat de elektrische auto’s van Elon Musk zouden moeten adviseren. Immers heeft de chauffeur net bewezen dat hij of zij juist helemaal niet oplet, dus dan is opletten of de auto zelf goed rijdt geen optie.