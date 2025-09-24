2025 Harley-Davidson Street Glide Ultra: Luxe op twee wielen

Harley-Davidson weet als geen ander hoe je comfort, luxe en Amerikaanse uitstraling in één motor verpakt. Met de nieuwe 2025 Street Glide Ultra zet het merk een zwaargewicht op de markt dat vooral op lange snelwegritten zijn waarde bewijst. Denk: de Amerikaanse tegenhanger van de Honda Gold Wing – maar dan een stuk knapper.
We reden ‘m een tijdje, van snelwegcruises tot stadsritjes, en kwamen tot een duidelijk beeld: op de juiste weg is dit een droom, maar in de verkeerde omgeving… wordt het werk.
Onder het comfortabele touringzadel huist de Milwaukee-Eight 117 V-Twin. Met een inhoud van 1.923 cc, vloeistofgekoelde cilinderkoppen en een compressieverhouding van 10.3:1, levert hij 105 pk bij 4.600 tpm en 176 Nm koppel bij 3.250 tpm. Die cijfers zeggen genoeg: hij trekt soepel vanaf lage toeren en blijft ongekend krachtig tot vlak bij de begrenzer.
De ervaring? Tot de limiet voel je constant trekkracht. Maar die hoge gretigheid betekent ook dat je snel bij de toerenbegrenzer belandt — een opvallend, bijna klein motorfietsprobleem op zo’n grote toerfiets.
Op de snelweg is de zitpositie ronduit geweldig. Je zit relaxed, armen op de perfecte hoogte, benen licht gebogen. De windbescherming is top, waardoor je vaak niet eens doorhebt dat je al lang op illegale snelheden rijdt.
Achterop zit minstens zo goed. Met de brede topkoffer als rugleuning en het royale zadel voelt de passagier zich letterlijk als een koning op een troon. Het is touring op zijn best.
Maar zet hem in de stad of laat je in een druk dorp zien, en de realiteit van 386 kilo aan staal en luxe slaat toe. Dan wordt de Street Glide Ultra groot, zwaar en vooral onhandig. Keren? Even plannen. Stapvoets rijden? Goed vasthouden.
Wij reden de Black Trim-variant in Whiskey Fire / Vivid Black, en die combinatie is simpelweg stijlvol. Geen chromeglorie, maar subtiele zwarte details – chique én stoer tegelijk
Over bergruimte geen klachten. Onder het grote TFT-scherm zit een handig laatje voor je telefoon (met oplaadmogelijkheid), bij je knieën twee extra vakjes (wel oppassen dat je ze niet open schopt), een enorme topkoffer waar makkelijk twee helmen in passen, en natuurlijk de zijkoffers.
Die zijn identiek aan die van de standaard Street Glide: ruim genoeg voor kleding en spullen, maar door hun smalle, diepe vorm niet geschikt voor een integraalhelm.
Na de teleurstellend sponsige knoppen van de Pan America ST die we hiervoor reden is dit een verademing. De knoppen op de Street Glide Ultra voelen degelijk, met duidelijke feedback.
Het 12,3-inch TFT infotainmentscherm op basis van Harley’s Skyline-OS is ruim en overzichtelijk Het is zowel via deze knoppen als via aanraking te bedienen, en de interface zit logischer in elkaar dan bij de Pan America.
De navigatie kan wat traag reageren, maar het scherm is groot genoeg om én je route én beide tellers tegelijk weer te geven. Slim gedaan.
De ingebouwde speakers zijn krachtig en passen automatisch het volume aan je snelheid aan. Bij 100 km/u met een gesloten helm hoor je je muziek nog prima. Alleen… hoe hard dat is voor je medeweggebruikers blijft een raadsel. Tip: zet ‘m zachter bij het stoplicht, want anders voelt het al snel asociaal.
Apple CarPlay op een groot motor-touchscreen? Heerlijk, zeker omdat de ingebouwde navigatie soms traag is. Maar Harley-Davidson zou Harley-Davidson niet zijn zonder een dure omweg: CarPlay werkt alleen als je ook hun eigen headset aanschaft. Zelfs als je alleen Google Maps of Flitsmeister wilt gebruiken. En het allerergste is nog dat de headsets eigenlijk headsets zijn van het merk Freecom maar dan rebranded met een Harley Davidson logotje. Dus is dit je eerste Harley en gebruik je je eigen helm met freecom headset? Dan mag je dezelfde headset opnieuw kopen voordat je CarPlay kunt gebruiken.
Voor een motor die richting de €45.000 gaat, voelt dat echt als een klantonvriendelijke cashgrab.
De Street Glide Ultra is een luxe, comfortabele en indrukwekkende touringmachine. Op de lange rechte stukken van Amerikaanse interstates is hij op zijn best – daar is hij voor gemaakt.
In Nederland voelt hij soms als een Amerikaanse SUV in een smal oud-stadsstraatje: prachtig, maar misschien net iets te groot en te lomp voor ons kleine landje.
Voor de Street Glide Ultra 2025 geldt in Nederland een adviesprijs vanaf € 39.395 Houd er rekening mee dat dit de basisprijs is — afhankelijk van kleur- en trimopties kan de uiteindelijke prijs flink oplopen
De door ons gereden uitvoering in Whiskey Fire / Vivid Black met zwarte trim, zit duidelijk boven die basis. Met alle opties erbij kwam de prijs van ons testmodel uit op ongeveer € 43.000 — een stevig bedrag, maar wel in lijn met de luxe, uitstraling en touringcapaciteiten die je ervoor terugkrijgt.
Heb je de ruimte, de lange afstanden en het budget? Dan koop je hiermee een van de meest relaxte, luxe tourmotoren op de markt. Neem wel je spierballen mee. Of nou, die krijg je vanzelf wel.