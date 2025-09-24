2025 Harley-Davidson Street Glide Ultra: Luxe op twee wielen

Motorisering & prestaties: kracht tot de toerenbegrenzer

Onder het comfortabele touringzadel huist de Milwaukee-Eight 117 V-Twin. Met een inhoud van 1.923 cc, vloeistofgekoelde cilinderkoppen en een compressieverhouding van 10.3:1, levert hij 105 pk bij 4.600 tpm en 176 Nm koppel bij 3.250 tpm. Die cijfers zeggen genoeg: hij trekt soepel vanaf lage toeren en blijft ongekend krachtig tot vlak bij de begrenzer.

De ervaring? Tot de limiet voel je constant trekkracht. Maar die hoge gretigheid betekent ook dat je snel bij de toerenbegrenzer belandt — een opvallend, bijna klein motorfietsprobleem op zo’n grote toerfiets.

Zitten als een koning (voor én achter)

Op de snelweg is de zitpositie ronduit geweldig. Je zit relaxed, armen op de perfecte hoogte, benen licht gebogen. De windbescherming is top, waardoor je vaak niet eens doorhebt dat je al lang op illegale snelheden rijdt.

Achterop zit minstens zo goed. Met de brede topkoffer als rugleuning en het royale zadel voelt de passagier zich letterlijk als een koning op een troon. Het is touring op zijn best.

Maar zet hem in de stad of laat je in een druk dorp zien, en de realiteit van 386 kilo aan staal en luxe slaat toe. Dan wordt de Street Glide Ultra groot, zwaar en vooral onhandig. Keren? Even plannen. Stapvoets rijden? Goed vasthouden.