Harley-Davidson Pan America ST: Amerikaanse lef op twee wielen

We zetten hem neer op een Amerikaans auto- en motorfestival, tussen de glimmende Softails en glanzende Electra Glides. Een gewaagde zet, want als ergens de Harley-fanatiekeling op leeftijd te vinden is, dan daar. En wat bleek? De reacties waren verrassend positief. Veel mensen vonden het juist verfrissend om te zien dat Harley eindelijk eens écht luistert naar haar klanten. “Als ik tóch wil blijven rijden, maar mijn rug geen hardtail meer trekt, of ik mijn Fatboy niet meer de bocht door krijg dan liever dit dan een BMW,” hoorden we meer dan eens.

Natuurlijk waren er ook critici. “Dit is geen Harley meer,” zuchtte een oudere liefhebber terwijl hij hoofdschuddend wegliep. Maar dat soort reacties waren in de minderheid. De Pan America ST blijkt een brug te kunnen slaan tussen traditie en toekomst.

ST: minder offroad, meer on the road

De ST is de lichtere, uitgeklede versie van de eerder verschenen Pan America 1250 Adventure. Harley hoorde van haar klanten dat ze het concept wel zagen zitten, maar dat offroad rijden niet per se op hun bucketlist stond. De oplossing? Even een afslankkuurtje doen.

Beugels eraf, middenbok eruit, offroad-banden vervangen door straatrubber en het slimme adaptieve veringssysteem geschrapt. Wat je overhoudt is een veel wendbaardere en lichtere motor, gericht op de weg. Dat merk je direct in het stuurgedrag: strak, voorspelbaar en verrassend sportief.

Toch is niet alles perfect. De bevestigingspunten van de ontbrekende beugels zitten er nog gewoon op — onaangetast, onbewerkt en op ons testmodel zelfs al roestend. Dat voelt slordig en doet afbreuk aan het verder hoogwaardige uiterlijk.