Kia EV4: elektrische alleskunner die je veel keuzes biedt

In Korea tellen ze anders, EV5, EV3, EV4 en dan slaan we het moederschip de EV9 maar even over. Logisch is dat het volgende nummer de EV2 (de conceptversie is al onthuld) wordt. Maar daarna neemt de voorspelbaarheid wiskundig even af. De EV1 lonkt voor 2027 maar dat zit je wel gelijk aan de mateloos populaire merknaam van de Picanto, volgend jaar weten we meer. Het EV label lijkt in ieder geval op zichzelf te staan. Met de EV4 schuift Kia dus een nieuw blokje in hun inmiddels imposante EV-lego. En eerlijk, dat spelletje van ‘welke Kia kies jij?’ wordt er niet makkelijker op.

Tussen de EV3 en EV5 in

Qua naam valt de EV4 netjes in het rijtje en is het alleen nog even wachten op de EV2, een compacte, elektrische cross-over die zich onder de EV3 positioneert. Qua prijs zit EV4 niet echt toch tussen zijn twee familieleden. De goedkoopste versie kost bijna hetzelfde als de EV3, terwijl de Fastback-variant zelfs boven de EV5 durft te mikken qua prijs. Kia maakt het de consument niet makkelijk: ruimte, design, range, prijs kies maar want ze liggen allemaal griezelig dicht bij elkaar.

Nederlanders kiezen overigens vaak met hun portemonnee (het liefst met de knip dicht). Maar wie oog heeft voor design, die weet het wel want dan valt je blik automatisch op de Fastback. Gestroomlijnd, sportief, en met een forse actieradius van boven de 550 km. Dan heb je wel de mooiste mix van looks en prestaties. De gewone EV4, die oogt wel een beetje degelijk waarvan ik niet met enige zekerheid kan voorspellen of iedereen warm wordt van het nieuwe lijnenspel.

EV4: veiligheid als paradepaardje

Kia stopt de EV4 letterlijk tjokvol met snufjes die je echt aan de buitenwereld moet uitleggen met drie afkortingen achter elkaar: FCA, BCA, RCCA. Het komt neer op een arsenaal aan camera’s, radars en assistenten. Deze gaan je helpen botsingen te vermijden, tussen de lijntjes te blijven en hulpdiensten al zien aankomen nog vóórdat jij hun sirene hoort.

Speciaal voor Nederland is er zelfs een EVA-technologie: Emergency Vehicle Approaching, zie dit maar als een digitale wichelroede voor ambulances, brandweerwagens en politieauto’s. Handig in de file, al vraag je je wel af, wie is sneller, EVA of gewoon je achteruitkijkspiegel?