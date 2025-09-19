Kia EV4: elektrische alleskunner die je veel keuzes biedt

In Korea tellen ze anders, EV5, EV3, EV4 en dan slaan we het moederschip de EV9 maar even over. Logisch is dat het volgende nummer de EV2 (de conceptversie is al onthuld) wordt. Maar daarna neemt de voorspelbaarheid wiskundig even af. De EV1 lonkt voor 2027 maar dat zit je wel gelijk aan de mateloos populaire merknaam van de Picanto, volgend jaar weten we meer. Het EV label lijkt in ieder geval op zichzelf te staan. Met de EV4 schuift Kia dus een nieuw blokje in hun inmiddels imposante EV-lego. En eerlijk, dat spelletje van ‘welke Kia kies jij?’ wordt er niet makkelijker op.
Qua naam valt de EV4 netjes in het rijtje en is het alleen nog even wachten op de EV2, een compacte, elektrische cross-over die zich onder de EV3 positioneert. Qua prijs zit EV4 niet echt toch tussen zijn twee familieleden. De goedkoopste versie kost bijna hetzelfde als de EV3, terwijl de Fastback-variant zelfs boven de EV5 durft te mikken qua prijs. Kia maakt het de consument niet makkelijk: ruimte, design, range, prijs kies maar want ze liggen allemaal griezelig dicht bij elkaar.
Nederlanders kiezen overigens vaak met hun portemonnee (het liefst met de knip dicht). Maar wie oog heeft voor design, die weet het wel want dan valt je blik automatisch op de Fastback. Gestroomlijnd, sportief, en met een forse actieradius van boven de 550 km. Dan heb je wel de mooiste mix van looks en prestaties. De gewone EV4, die oogt wel een beetje degelijk waarvan ik niet met enige zekerheid kan voorspellen of iedereen warm wordt van het nieuwe lijnenspel.
Kia stopt de EV4 letterlijk tjokvol met snufjes die je echt aan de buitenwereld moet uitleggen met drie afkortingen achter elkaar: FCA, BCA, RCCA. Het komt neer op een arsenaal aan camera’s, radars en assistenten. Deze gaan je helpen botsingen te vermijden, tussen de lijntjes te blijven en hulpdiensten al zien aankomen nog vóórdat jij hun sirene hoort.
Speciaal voor Nederland is er zelfs een EVA-technologie: Emergency Vehicle Approaching, zie dit maar als een digitale wichelroede voor ambulances, brandweerwagens en politieauto’s. Handig in de file, al vraag je je wel af, wie is sneller, EVA of gewoon je achteruitkijkspiegel?
Krappe parkeerplaatsen zijn niet langer een onderwerp. De EV4 kan zichzelf in- en uitparkeren terwijl jij ernaast staat met de sleutel of je telefoon. Dat ernaast staan enzo is gewoon een leuk foefje, al is het ook de perfecte party trick op feestjes en verjaardagen. Vergeet vooral niet een beetje nonchalant te doen terwijl je hem op afstand laat inparkeren.
Het blijft nog steeds een dingetje als het gaat over EV’s. Hoe zwaar is jouw batterij en hoe ver komt die. Bij Kia moet je daar niet te veel tijd aan besteden. We hebben met een aantal modellen rond gereden in Europa. Van een rondje door Frankrijk via alle routes naar het zuiden, in hartje winter naar Ischl want dat was toch vrijwel onmogelijk of even een croissantje eten en wat shoppen in Parijs op één dag. Of zoals recentelijk met de EV3 rijden langs de mooiste autoroutes in Zuid-Duitsland. Het maakt niet uit, Kia’s rijden altijd verder als dat jij verwacht en ze laden ook nog eens supersnel.
De EV4 gaat daar niet veel verschil in maken:
Binnenin de EV4 draait alles om Kia’s Opposites United-filosofie. Strak, clean, met een asymmetrisch stuur en een gigantisch panoramascherm van 29 inch. We noemen het minimalistisch, maar kil is het zeker niet. Wat ruimte betreft hoef je niet te klagen met een 435 liter kofferbak, die uit te breiden is tot 1.415 liter. De Fastback doet daar met 490 liter nog een schepje bovenop.
Je hebt keuze uit vijf smaken: Air, Plus, Plus Advanced, GT-Line en GT-PlusLine. Prijzen starten bij € 37.695 en lopen op tot bijna € 50.000. Kia heeft met de GT-Line Business Edition ook aan de zakelijke rijder gedacht. Deze Business Edition komt met meer range, en met een fiscale waarde die voorlopig voldoet aan de regels voor een aantrekkelijke bijtelling.
We hoeven er niet omheen te draaien, de Fastback is gewoon de mooiste. Sportief silhouet, lange adem met die 81,4 kWh accu, en een interieur dat voelt alsof Kia toch even een stapje extra heeft gezet. Voor een meerprijs van € 1.600 is dit eigenlijk de no-brainer van de EV4-familie.
Met de EV4 trekt Kia de elektrische middenklasse opnieuw naar zich toe. Maar eerlijk: de line-up begint inmiddels zo vol te raken dat de keuze bijna stress oplevert. EV3, EV4 en EV5, ze overlappen elkaar op prijs, op features en zelfs op looks.
Toch lukt het Kia ook dit keer weer om een auto neer te zetten die zowel praktisch als eigenwijs is. De EV4 is veilig, zit boordevol technologie en biedt ruimte zat. De Fastback is nu al de publiekslieveling tegenover de gewone EV4 wat meer rationele keuze lijkt te zijn. Dus welke Kia kies jij? Het antwoord is minder simpel, maar dát is misschien wel precies wat Kia wil. Een beetje twijfel zaaien, zodat je in elk geval wel bij de dealer binnenloopt.