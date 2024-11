Rij-impressie Kia EV3 (2024): op weg naar titel Auto van het Jaar 2025?

Hoe ver komt de Kia EV3?

De Kia EV3 wordt altijd aangedreven door een 150 kW/204 pk sterke elektromotor op de voorwielen. Er is keuze uit twee batterijpakketten. De duurste is de long range-versie met 81,4 kW, goed voor een gecombineerde range van 604 kilometer. En dat is eindelijk eens een actieradius waarmee je letterlijk thuis kunt komen na een lange rit. Bijladen? Aan de snellader laad je 203 km bij in vijftien minuten. Van 10 naar 80 procent neemt 31 minuten in beslag. De basis-batterij van 58,3 kWh heeft voor dit laatste 29 minuten nodig en rijdt maximaal zo’n 430 kilometer op een acculading. Extra mooi: wil je uitrusten aan de snellader, dan kun je de stoelen in relaxstand zetten om zelf ook even op te laden.

Hoe rijdt de EV3 dan?

Rijden in de EV3 is een feestje. Stil, comfortabel, snel reagerend op het stroompedaal, rustig cruisend op hogere snelheden. De besturing voelt heel direct, maar het is vooral de vering die boven alles uitstijgt. De schokdempers zijn zo goed, die gun je elke auto. De slechte Portugese wegen voelden als een biljartlaken door de EV3. Echt complimenten. Het zicht rondom is goed, de automaat lekker soepel. Bij het remmen vloeit energie terug in de accu en dit zogenaamde ‘regeneratieve’ remmen is zo sterk instelbaar dat je met alleen het gaspedaal kunt rijden. Bij gas loslaten remt de auto af tot stilstand: one pedal drive. Als je ermee leert rijden – drie straten en je bent het de baas – is het een verademing. Maar goed, smaken verschillen, dus er is een uitstand.

Krijg je nog een beetje uitrusting mee?

De basisversie is de Air, voorzien van de kleinere accu. Maar al vanaf dit model is de uitrusting dik in orde: dual zone climate control, led-koplampen, adaptieve cruise control met fileassistentie om in de file relaxed te rijden, navigatie, 17 inch lichtmetalen velgen, een hele rits veiligheidsassistenten, Apple Car Play en Android auto horen er standaard bij. Heel bijzonder is de optie Kia Car Pay: vanuit de auto kun je bijvoorbeeld via het navigatiescherm een parkeergarage of – plek afrekenen.