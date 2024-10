Kia opent fabriek in Gwangmyeong om EV-productie op te schroeven

Kia heeft de Gwangmyeong EVO-fabriek officieel geopend. Het is de eerste dedicated EV-productiefaciliteit van het merk. De nieuwe fabriek, gevestigd in Kia Autoland Gwangmyeong (Zuid-Korea), heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 150.000 eenheden. De productie van de EV3 is er al gestart en die van de EV4 volgt in de eerste helft van 2025. De Kia Gwangmyeong EVO-fabriek, afgeleid van de term ‘Evolution’, is de nieuwste mijlpaal van Kia in een transitie naar aanbieder van duurzame mobiliteit.

Productie opschroeven

Om flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de wereldwijde vraag naar elektrische modellen, bouwt Kia een groot netwerk van productiefaciliteiten op. Het merk heeft ongeveer een jaar gewerkt aan de transformatie van Gwangmyeong Plant 2, die in 1987 werd geopend om compacte modellen met verbrandingsmotoren te produceren, zoals de Stonic. De Kia Gwangmyeong EVO-fabriek is de eerste dedicated EV-fabriek van die is herbouwd op een bestaande fabriekslocatie en is nu een ​​hub voor de productie van voertuigen van de volgende generatie. Kia heeft in de transformatie van de fabriek zo’n € 273 miljoen geïnvesteerd.