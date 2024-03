Nieuwe Kia K4 is de volgende generatie van een compacte sedan

De nieuwe Kia K4 concept vertoont sterke gelijkenissen met de Kia Concept EV4 sedan en wordt waarschijnlijk ontwikkeld als vervanger voor andere modellen van Kia in Azië en de VS.

Onthulling op 21 maart tijdens de NYIAS

De K4 is een compacte sedan die zal worden onthuld op 21 maart a.s. voorafgaand aan de New York International Auto Show (NYIAS). Het ontwerp lijkt geïnspireerd te zijn op de EV4 (deze Kia Concept EV4 is een volledig elektrische sedan), met vergelijkbare vormen en stijlelementen. Het is niet duidelijk is of dat deze K4, hybrid of alleen op benzine rijdt omdat de EV aanduiding verder ontbreekt.

De verwachting is dat Kia de nieuwe sedan binnenkort naar de Amerikaanse showrooms brengt als mogelijke vervanging voor zowel de Kia Forte als ook de Rio. Sterker nog, het kan haast ook maar één ding betekenen: De huidige Forte voor de Amerikaanse markt wordt vervangen.



Verdere details over de aandrijving zullen waarschijnlijk ook pas bekendgemaakt worden tijdens de volledige onthulling op 27 maart, eveneens op de New York International Auto Show.