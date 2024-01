CES 2024: Kia lanceert nieuw Platform Beyond Vehicle

Steeds meer automerken kiezen CES in Las Vegas als platform voor de introductie van nieuwe technologie en steeds vaker ook voor toekomstige modellen. De klassieke autobeurzen lijken zich hierdoor vooral op de consument te gaan richten die op zoek is naar een nieuwe auto.

Dat Kia en Hyundai inmiddels ook kiezen voor de CES is niet meer dan vanzelfsprekend. Zo gaat het toch al succesvolle Kia officieel zijn wereldwijde PBV-activiteiten lanceren in Las Vegas. Dit 'Platform Beyond Vehicle', wordt op het grootste tech-evenement ter wereld gepresenteerd met niet alleen een nieuwe visie op duurzame mobiliteit, maar ook met diverse conceptmodellen. Kia beschouwt het PBV als een soort van ultieme mobiliteits-oplossing waarbij speciaal ontwikkelde elektrische voertuigen worden aangeboden in combinatie met geavanceerde softwareoplossingen.

Op de CES wil Kia verder ingaan op deze toekomstige PBV-strategie inclusief digitale oplossingen en hardware zoals 'Easy Swap' en modulaire technologieën die het merk als 'Dynamic Hybrid' op de markt wil brengen. Verder worden ook digitale oplossingen gepresenteerd die Kia samen met de Hyundai Motor Group aan het ontwikkelen is. Kia zal bovendien vijf PBV-conceptmodellen meenemen naar de beurs, waaronder een model waarvan de serieproductie gepland staat vanaf 2025.

Naast de PBV's zullen ook de nieuwste elektrische personenauto's van Kia te zien zijn op de CES. Daarnaast zal een belangrijke update worden gegeven over de 'EVs for All-strategie' naast de nieuwe EV9 en EV6 GT ook de EV3 Concept en EV4 Concept presenteren.

De persconferentie van Kia tijdens de CES 2024 op maandag 8 januari om 15.00 uur (PST) wordt live gestreamd via worldwide.kia.com.