Kia komt met Uniwheel een Universal Wheel Drive System voor de toekomst

Kia Corporation en Hyundai Motor Company introduceren gezamenlijk het Universal Wheel Drive System, kortweg 'Uniwheel', een innovatief aandrijfsysteem voor elektrische auto's. Dit systeem integreert de volledige aandrijflijn, inclusief motoren, direct in de wielen, waardoor er extra ruimte ontstaat voor passagierscomfort of een groter accupakket.

Het Uniwheel, resultaat van jarenlang onderzoek, is het eerste schaalbare wielmotorconcept voor volumemerken zoals Kia. In tegenstelling tot traditionele aandrijfsystemen elimineert het ontwerp de nadelen van een conventionele aandrijflijn door de motor, transmissie en veersysteem compact in elk wiel te integreren.

Het systeem biedt nieuwe ontwerpmogelijkheden en een veilige, comfortabele rijervaring met constante vermogensafgifte op elk wiel, ongeacht de rijomstandigheden. Bovendien creëert het meer interieurruimte, waardoor toekomstige voertuigen kunnen worden geoptimaliseerd voor diverse toepassingen, van coupés tot bedrijfswagens.