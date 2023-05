Kia is nu het grootste automerk in Nederland: we houden het klein

Tesla druipt af: het merk behoort niet meer tot de 10 grootste automerken in ons land. De nummer 1, dat is wederom Kia. De Koreanen zijn vooral populair door de Kia Picanto, al is dat niet de auto die het meest werd geregistreerd in april. Die maand werden er in totaal 29.669 nieuwe auto’s geregistreerd in Nederland en dat is veel meer dan april 2022: een stijging van 35 procent.

Kia in Nederland

De problemen die in de auto-industrie ontstonden door het coronavirus, die lijken grotendeels opgelost. De meest populaire auto in Nederland in april, dat was een Peugeot. Wederom geen grote auto, maar de compacte 208. Echter heeft Kia ook nog andere auto’s die volop werden vastgelegd in april, waardoor het de grootste is. Er werden in een maand tijd in Nederland 3052 Kia-auto’s op kenteken gezet, dat is 10 procent, gevolgd door Volkswagen en Peugeot.

De meest populaire auto’s in april waren de 208, de Picanto, de Open Corsa en de Volvo XC40, wat betekent dat we in Nederland een voorkeur blijven hebben voor kleine auto’s, op de flinke Volvo na. Tesla is in dit alles nergens te vinden. Het is bizar wat er met het merk van Elon Musk is gebeurd. Waar dat in maart nog de meeste registraties kende, is het elektrische automerk in april niet eens in de top 10 terug te vinden, zo staat in de cijfers van BOVAG, RDC en RAI. Er werden in maart 3160 Tesla’s op kenteken gezet, terwijl dat er in april maar 767 waren. Hiermee is Tesla uit de top 10 gevallen.