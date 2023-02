Chinese automerken druppelen Nederland binnen

Nio, dat enkele maanden geleden nog haar accu-wisselstations onthulde , had eind 2022 in Nederland nog maar 54 auto’s op de Nederlandse wegen rondrijden. De afgelopen maand (januari 2023) kwamen daar 10 stuks bij. Slechts en fractie van een druppel op de ruim 30.000 nieuwe auto’s die in januari de showroom verlieten.

Op dit moment, kijkend naar de gegevens over de autoverkopen zoals die door de Bovag-RAI verzameld worden, valt de verkoop van Chinese EV’s in Nederland nog niet mee. Lynk&Co, met hun deel-abonnement concept doet het redelijk. Die zijn dan ook al meer dan twee jaar actief in Nederland. In 2021 en 2022 werden in totaal meer dan 9.000 Lynk&Co abonnementen verkocht.

Ook in ons deel van de wereld willen de Chinese EV-merken graag een vaste voet aan de grond krijgen. Dat wil nog niet zo vlotten. Toch beginnen de Chinese elektrische bolides langzaam maar zeker wel Nederland binnen te druppelen. Nu zijn auto’s natuurlijk niet te vergelijken met smartphones, maar ook in daar is het de Chinese merken uiteindelijk gelukt om, achter Samsung en Apple, een groot deel van die markt te veroveren.

De Chinese auto-industrie timmert al een paar jaar flink aan de weg in eigen land. Daar voelen de westerse autofabrikanten, met Tesla voorop, de hete adem van Chinese concurrenten als Honqi, Xpeng, Nio en het al heel wat bekendere Lynk & Co, in de nek.

Nog geen verpletterende indruk



Ook de verkoopresultaten van de andere Chinese automerken maken nog geen verpletterende indruk. Eind 2022 reden er in Nederland 19 Xpeng’s rond. In januari kwam er daar 1, ja één, bij. Daarmee zit Honqi, een nieuw merk, Xpeng al behoorlijk op de hielen met 13 verkochte Honqi’s in januari.

Eigenlijk is, naast Lynk&Co, MG nog het meest succesvolle, of toch in ieder geval het meest bekende, ‘nieuwe’ Chinese automerk. Ja, MG is van oorsprong Brits, en de fabrikant van iconische roadster modellen zoals de MG A en MG B. Net als in andere markten (smartphones en TV’s) is MG ook een voorbeeld van hoe de Chinese, in dit geval auto-industrie, zich uitbreidt. Het merk werd overgenomen door SAIC en is nu dus formeel ‘Chinees’.

In 2021 en 2022 werden in Nederland ruim 2500 nieuwe, elektrische, MG’s verkocht. In januari van dit jaar stopte de teller bij 106. Meer dan drie keer zoveel dan een jaar geleden in dezelfde maand.

Kortom, de Chinese EV-merken hebben nog wel wat kilometers af te leggen voordat ze in de buurt van het succes van andere EV-fabrikanten komen. Maar, zoals gezegd, dat is in veel andere markten ook gelukt. We gaan het zien.

Cijfers: Bovag-RAI