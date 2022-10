Tesla's worden goedkoper in China om concurrenten voor te blijven

Concurrentie in China

Je zou het niet zeggen, maar Tesla is in China enorm populair. Het is een van de belangrijkste markten voor het merk, maar ook een van de meest dynamische. Er komen steeds meer Chinese fabrikanten bij, zoals Nio, Xpeng en BYD. Ze verkopen flinke aantallen auto’s en het is al vrij moeilijk om überhaupt als Amerikaans merk op deze markt te opereren, maar helemaal als er allemaal nieuwelingen bijkomen. In 2022 is het marktaandeel van de autoverkopen van elektrische bolides in China voor 80 procent in handen van Chinese merken.

Het lijkt vooralsnog om een prijsverlaging te gaan in China, dus niet elders. De prijsverlaging is wel flink: de aanschafprijs van een elektrische auto van Elon Musk is 5 procent lager. Zo kun je voor een stuk minder yuan een Model 3 of Model Y op de kop tikken. Aan de andere kant voelt het voor sommigen waarschijnlijk als een sigaar uit eigen doos: Tesla heeft begin dit jaar juist prijsverhogingen doorgevoerd. Aan de andere kant is er wel een voordeel: Tesla’s hoeven niet uit de Verenigde Staten te worden verscheept: er is een fabriek in Shanghai die Tesla’s maakt en daarvan is de productie de laatste tijd zodanig opgeschroefd dat er 1 miljoen auto’s per jaar kunnen worden gemaakt.