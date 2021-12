De meest opmerkelijke aankondigingen waar Tesla dit jaar mee kwam

Het mag Mercedes-Benz dan eerder zijn gelukt om auto’s op zelfrijdend niveau 3 te laten rijden, Tesla wordt nog steeds gezien als één van de meest vooruitstrevende automerken. Geen wonder: wie wel eens in een Tesla heeft gezeten weet dat de auto bulkt van de moderne snufjes. Dit jaar zijn er allerlei nieuwigheden bijgekomen. Dit zijn de meest opmerkelijke aankondigingen van Tesla in 2021.



Het kwam met zijn snelste model: Tesla Model S Plaid

Dit jaar werd al bekend dat de nieuwe Tesla Model S Plaid de snelste Tesla is, maar het is ook de snelste elektrische auto op de Nürburgring. Eerder was Porsche met zijn Taycan het snelste (7:42 minuten, maar de Tesla deed het in 7:30 minuten. Model S is nog niet de snelste volledig elektrische auto van de wereld, want dat zou de 2021 Rimax Nevera moeten zijn. Maar het feit dat hij koning is van de Nürburgring blijft erg indrukwekkend. Je kunt Tesla Model S Plaid wel al bestellen, maar je moet voor levering wachten tot tenminste juni 2022.

De butthole-easter egg

In videogames heb je soms easter eggs, dat zijn een soort grapjes die zijn verstopt in een game. Denk bijvoorbeeld aan iets uit een Mario-spel, zoals een paddestoel, die dan in de wereld van een heel andere game is gestopt. Ook Tesla-auto’s zitten vol met grappige easter eggs en sommigen worden pas na een hele lange tijd ontdekt. Zo ook de butthole-easter egg. Als je je Tesla vraag ‘Open butthole’ (open poepgat) dan gaat het deurtje van de laadpoort open. Moet hij weer dicht? Dan zeg je ‘Close butthole’ (sluit poepgat). Maar, er zijn ook mensen die merken dat hun achterklep ermee opent en dichtgaat.