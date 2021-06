​Tesla’s Model S Plaid is uit: sneller dan de meeste supercars

Van nul naar honderd in 2 seconden, zonder fossiele brandstoffen. De nieuwe Tesla, Model S Plaid, kan het. Het is een elektrische auto die maar liefst 627 kilometer ver komt op één keer laden. 25 mensen hebben hem nu, want de auto is officieel uit. Je moet er wel diep voor in de buidel tasten: Plaid kost je 130.000 dollar (een ruime 100.000 euro). Aan de andere kant presteert hij beter dan menig supercar.



Tesla Model S Plaid

De Model S Plaid is zo razendsnel omdat hij op elektriciteit rijdt. Er hoeven geen toeren te worden opgebouwd, het vermogen is meteen aanwezig en je kunt dan ook bij een verkeerslicht wegspurten alsof je in een dure sportauto rijdt. Er was eigenlijk ook een Tesla Model S Plaid Plus, maar die heeft Elon Musk geannuleerd. Waarom is onbekend, maar Musk meende dat Model S Plaid al ultiem geweldig is. Zonde, want de Plus zou een bereik krijgen van 836 kilometer en gebruikmaken van de nieuwe 4680 lithium-ion-batterij, een accu-innovatie van Tesla. Deze bolide zou een kleine 125.000 euro kosten, maar is nu dus letterlijk en figuurlijk van de baan.

Wil je het liever wat rustiger aandoen, dan ben je een ruime 60.000 euro kwijt en kun je 663 kilometer ver komen. Echter gaat de gewone Tesla Model S niet zo megasnel. Model S Plaid wordt echter ook volop geproduceerd: Tesla verwacht er over een paar weken al honderden per week van de band af te laten rollen. Over een paar maanden kan dit zelfs oplopen tot duizend per week. Leuk detail: de naam verwijst naar Ludicrous, een bizar hoge snelheid bedacht voor de comedy Spaceballs (1987).