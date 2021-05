Geen radar sensoren meer aan de voorzijde van de Tesla Model 3 en Y

Bij Tesla geldt al vanaf het begin de stelregel ‘What Elon says, goes!’. Onlangs sprak de multimiljardair zich uit over het gebruik van radar sensoren aan de voorzijde van de auto’s als ondersteuning, samen met camera’s, voor het advanced driver assistance systeem van Tesla, Autopilot. Musk wil dat dat deel van het Autopilot systeem volledig aangestuurd wordt door camera’s.

Model 3 en Y zonder radar

Welnu, inmiddels rollen in de VS de eerste Model 3 en Model Y exemplaren van Tesla al van de band die aan de voorzijde geen radar sensoren meer hebben. Het aangepaste, met louter camerabeelden ondersteunde, Autopilot systeem, is ontwikkeld tijdens een beperkte beta-test van de ‘Full Self Driving software’. Op dit moment Autosteer, de zelfrijdende functie die ervoor zorgt dat de Tesla binnen de lijnen blijft en ook automatisch de bochten volgt, alleen geschikt voor gebruik bij snelheden tot 120 kilometer per uur en wanneer er voldoende afstand is tot de voorligger. Hoe groot die afstand moet zijn, is niet bekend. Onlangs werd nog aangetoond dat je de Autopilot van Tesla zo kunt misleiden dat de auto ook zelf rijdt wanneer je niet achter het stuur zit.

Hoe dan ook, de nieuwe, op camera’s gebaseerde, Autopilot versie is nog niet ver genoeg ontwikkeld om ook in de praktijk gebruikt te kunnen worden. Tesle neemt bij de Model 3 en Model Y wel alvast een voorschot op de doorontwikkeling door in die auto’s de radar sensoren aan de voorzijde nu al niet meer in te bouwen. Dat geldt niet voor de duurdere Model X SUV en Model S. Die Tesla’s worden nog altijd, ook aan de voorzijde, uitgerust met radar sensoren.