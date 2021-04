Tesla rijdt ook zelf als je niet achter het stuur zit

Om de Tesla vervolgens zonder bestuurder te laten rijden werd de Autopilot ingeschakeld en via de bediening op het stuur op ‘0 kilometer per uur’ ingesteld. De auto stopte, de passagier verwisselde van de bestuurders- naar de passagiersstoel en stelde de snelheid daarna via de stuurbediening in op ca 25 km/h. Daarna is in de video te zien dat de Tesla honderden meters volledig zelfstandig rijdt.

Om de Tesla zonder chauffeur te laten rijden zijn bovendien maar een paar eenvoudige handelingen nodig. Ten eerste moet iets aan het stuur te hangen zodat het Autopilot systeem daar de weerstand ‘voelt’ en denkt dat de bestuurder de handen aan het stuur heeft. Doe je dat niet, dan volgt na enkele seconden een waarschuwing dat je de handen aan het stuur moet houden, waarna de Autopilot uitschakelt. Het omzeilen van die ‘weerstand’ met een (licht) gewicht is een truc die al langer bekend is om een Tesla ‘zonder handen’ tussen de lijnen te houden.

In de VS heeft Consumer Reports aangetoond dat je op een relatief eenvoudige manier het Autopilot systeem van Tesla zo kunt manipuleren dat de auto zelf rijdt, ook wanneer er geen niemand op de bestuurdersstoel zit. Consumer Reports maakte een video van de ‘chauffeurloze’ zelfrijtest om te bewijzen dat de Tesla bijna een kilometer reed zonder bestuurder, en ook zonder verdere waarschuwingen.

Geen beveiliging

Natuurlijk, met de autopilot kun je een Tesla ook zelf laten rijden, maar het spreekt voor zich dat de chauffeur te allen tijde, en snel, moet kunnen ingrijpen. Je zou dus verwachten dat Tesla, net zoals concurrenten als Ford en General Motors, ervoor zorgt dat zelfrijsystemen niet functioneren wanneer er niemand achter het stuur zit. Een simpele druksensor zou al helpen. Ik bedoel, vrijwel alle auto’s zijn al jaren uitgerust met een irritante waarschuwingstoon of ‘bliep’ wanneer je zonder gordel gaat rijden. Het is geen rocketscience. Andere fabrikanen, zoals General Motors, maken gebruik van diverse sensoren en een camera die controleren dat de bestuurder aanwezig en alert is.

Tesla kwam deze week in het nieuws toen een Model S uit 2019 tegen een boom botste en twee inzittenden om het leven kwamen. Met name de plek waar de twee inzittenden in de auto gevonden werden, op de passagiersstoel en op de achterbank, leidde tot veel commotie. Reed de Tesla op de Autopilot, zonder dat er iemand in de bestuurdersstoel zat? Volgens Elon Musk niet, maar de toedracht van dat ongeluk wordt op dit moment nog onderzocht. En, met de test van Consumer Reports is aangetoond dat het Autopilot systeem van Tesla vrij eenvoudig voor de gek te houden is.