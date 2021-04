Elon Musk op Twitter: 'Tesla reed niet zelf'

Twee overheidsinstellingen in Amerika; de National Highway Traffic Safety Administration en de National Transportation Safety Board, onderzoeken nu de crash. De lokale politie zei in meerdere interviews en verklaringen dat er blijkbaar niemand achter het stuur zat van de Tesla.

Elon Musk heeft gereageerd op het noodlottige ongeluk van afgelopen weekend. Een Tesla Model S uit 2019 raakte van de weg en knalde tegen een boom. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. In een tweetje ontkent hij dat de geautomatiseerde rijsystemen van zijn auto betrokken waren bij het dodelijke ongeval in Texas.

Twee mannen in de auto



De Tesla Model S uit 2019 vloog met hoge snelheid uit de bocht en knalde tegen een boom. De Tesla ging daarna in vlammen op. Toen de brand geblust was vonden de agenten twee inzittenden, één voorin op de passagiersstoel en de andere op de achterbank van de Tesla, blijkt uit het politierapport. "Er zat niemand in de bestuurdersstoel", zei de politieagent die het ongeluk onderzoekt.

Verschillende rijsystemen



CNBC schrijft dat Tesla zijn geautomatiseerde rijsystemen verkoopt onder de merknaam 'Autopilot en Full Self-Driving' (FSD). Tesla's Autopilot en FSD zijn niet in staat om de elektrische auto's onder alle rijomstandigheden te besturen. En buiten dat waarschuwt het bedrijf in de gebruikershandleidingen om het alleen te gebruiken onder 'actief toezicht'.

De automatische piloot, die nu standaard is in Tesla-voertuigen, identificeert niet altijd perfect rijstrook markeringen - het kan bijvoorbeeld afgedichte scheuren in de weg of fietspaden verwarren met andere rijstrook markeringen.

[foto: Bram Van Oost on Unsplash]