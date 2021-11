​SpaceX loopt het risico om failliet te gaan

Ruimtebedrijf SpaceX lijkt goed te boeren met hun miljardencontract met NASA en het succesvol in de baan rond de aarde brengen van een team mensen. Toch is het niet allemaal goud dat blinkt. De productie van de Raptor-motoren zit in zwaar weer. Deze motoren zijn essentieel om het nieuwe paradepaardje van het bedrijf te laten vliegen: de Starship.

Space Explored stuitte op een brief van Musk aan zijn medewerkers. Hierin spreekt hij zijn zorgen uit over de status van de Raptor-motoren en het domino-effect dat dit kan hebben op een ander bedrijf dat hij leidt, namelijk Starlink. Starlink gebruikt de Starship-raketten om de internetsatellieten van het internetbedrijf op de juiste plek in de ruimte te krijgen. Als er niet genoeg Sharship-raketten zijn, dan komt Starlink V2 in de problemen. Het is ook niet mogelijk om de Falcon-raketten die nu aanwezig zijn te gebruiken, meent Musk.

SpaceX-CEO Elon Musk spreekt over een ramp en zegt dat SpaceX door deze problematische productieproblemen mogelijk failliet kan gaan. Specifiek zou dat het geval zijn als het bedrijf faalt om volgend jaar een Starship per twee weken (!) te laten vliegen. “Anders lopen we serieus kans dat SpaceX failliet gaat,” stelt hij. Dat een van de grote topmannen van SpaceX de benen heeft genomen, dat helpt ook niet. Om wie het precies gaat is onbekend, maar waarschijnlijk gaat het om iemand van de afdeling aandrijving, waartoe de productie van de Raptor-raketten behoort.

Starlink

De bezorgde CEO schrijft dat Starlink financieel niet bepaald stevig in zijn schoenen staat en dat is op zijn beurt weer lastig voor SpaceX. Het is namelijk onder andere in het leven geroepen om de kosten te dekken voor SpaceX. De bedrijven pingpongen dus flink over en weer en hebben elkaar keihard nodig in een situatie die steeds meer een kip-ei-verhaal wordt. Plus, mocht SpaceX failliet gaan, hoe gaan al die Starlink-satellieten dan nog de ruimte in?

De productie is in de problemen door onder andere het coronavirus, maar ook het feit dat de raket steeds wordt doorontwikkeld. Er is echter ook goed nieuws over Raptor, want er zou een compleet nieuwe raket in de maak zijn gebaseerd op Raptor. Die krijgt niet dezelfde naam, want die is qua ontwerp zo anders en met zo’n ander doel gemaakt (namelijk wonen op andere planeten), dat Elon Musk die anders wil noemen. Ook wordt er volop getest met de gewone Raptor en met veel succes, alleen moet de fabriek dan wel de nodige productie kunnen bijbenen.